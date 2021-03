Cuando las celebridades infantiles crecen: las confesiones de Bella Thorne al estrenar 'Phantom'

Cuando las celebridades infantiles crecen, muchos se quedan con el recuerdo de sus primeros éxitos y luego tienen problemas aceptando las nuevas facetas de estos artistas después de que alcanzan la mayoría de edad. ¿Qué pasa cuando exestrellas de Disney como Bella Thorne crecen y buscan su propio camino alejándose de los patrones tradicionales o conservadores?

Durante una entrevista con Univision, la actriz, cantante, directora, emprendedora e influencer en las redes dijo que le molesta que la gente no la vea como la joven que ahora es.

“Yo tenía 12 años cuando estaba (en el programa de Disney) ‘Shake It Up’. Tengan esto en cuenta cuando todos me juzguen y digan tonterías. (Por ese entonces) yo trabajaba más de 50 horas a la semana, a los 12 años. Ahora tengo 23. Sí, las cosas han cambiado ahora. Es cierto, pasé por la pubertad. Me crecieron los senos, se me ensancharon las caderas, ahora soy una mujer completa. ¡Hola! Gusto de conocerte. ¿Cómo no pueden ver esto?”, dijo la celebridad.

Algunos comentarios sobre Thorne pueden ser particularmente críticos porque ella ha optado por explorar su sexualidad mediante la música y filmes, así como a través de la venta de sus fotos íntimas a través del sitio OnlyFans. Según se reportó el año pasado, fue la primera persona que redituó un millón de dólares en las primeras 24 horas en esa plataforma.

“Me molesta tanto que la gente diga, ‘oh pero ella ha crecido tanto’ y ‘oh Dios mío, ella está tan mayor’ y ‘mira lo que está vistiendo’. Yo digo, literalmente, me dan ganas de decirles, ‘¿eres tonto?’, pero no puedo decir eso porque es malo. Pero, quiero decirles, ‘hagan la matemáticas’, o sea, piensen, piensen por un momento antes de decir algo”, dijo Thorne a través de Zoom, luciendo un suéter rojo mientras fumaba.



La carrera de Thorne incluye filmes como 'Blended', al lado de Adam Sandler, y 'You Get Me', de Netflix. En cuanto a su sexualidad, la artista ha estado en relaciones poliamorosas, aunque recientemente se comprometió con el cantante italiano Benjamín Mascolo.

Un tema sobre los novios controladores

Pese a la pandemia, Thorne está lanzando un nuevo sencillo, 'Phantom', en la que combina dos de sus grandes influencias musicales y aborda el tema de los novios controladores. El video saldrá el 2 de abril.

“El hip-hop y rock han sido mis dos grandes influencias, como el rock de los 80 y el hip-hop, por eso es que esta canción es tan divertida porque realmente se trata de mis dos géneros favoritos combinados”, dijo la influencer sobre el tema que estrena este 26 de marzo.

Con millones de seguidores en las redes, dijo ser solo “una cubanita” de padre cubano que creció en Florida y solo habló español en sus primeros años. Al entrar a la escuela, le recomendaron estudiar solo inglés porque sufría de dislexia y luego se olvidó del castellano.

“Ojalá no hubiera dejado de hablar español porque ahora lo quiero aprender de nuevo. Siempre digo, diablos, ¿por qué tuve que tener dislexia?”, dijo.

Recuerda a María, la hija de Mariana Levy

Bella Thorne también recordó – aunque a duras penas – que el año pasado colaboró con María Levy, la hija de la fallecida actriz Mariana Levy, en una sesión fotográfica junto con Mascolo.

“¿Qué sesión fue esa? Sí me acuerdo de ella, pero no de la sesión”, dijo la artista, añadiendo que no son amigas, pero trabajaron bien.

Thorne dijo que conoció a Levy a través de referencias y que “todo fue fácil y la sesión salió bien”.

“Como cuando las cosas pasan y el universo es como … no sé cómo describirlo, como que las cosas se tenían que dar. Tus caminos se tenían que cruzar y creo que nuestros caminos han de cruzarse durante mucho tiempo”, agregó Thorne sobre la sesión en la que Levy tomó las fotos.

Thorne debutó como directora de cine en 2019 con la película para adultos 'Her & Him', en asociación con el sitio porno Pornhub.

Después de haber pasado de estrella infantil de televisión, a cantante, directora de cine y ampliar su alcance en las redes sociales, Thorne dice sentirse satisfecha de lo que ha logrado hasta ahora.

“Me siento realmente contenta . Estoy haciendo todo lo que quería hacer. Literalmente no hay nada que no pueda hacer y para mí eso es tan loco, porque durante mucho tiempo hubo muchas cosas que no pude hacer, pero quería hacer. Y ahora, puedo hacer esas cosas. Estoy haciendo esas cosas”, dijo. “Literalmente no existe el 'no se puede’. Todos dijeron que yo no podía ser actriz porque no podía leer. Todos dijeron que yo no podía ser bailarina porque no podía bailar. Y tuve que sacudirme. ¡En un gran programa de baile! Aprendí a bailar en ese programa (‘Shake It Up’)”.

Imitar no tiene ningún sentido

La artista recomendó a sus seguidores que sean quienes realmente quienes ser y no simplemente imiten a otros.

“No hagan lo que yo hago solo porque yo lo estoy haciendo. Haz lo que quieras hacer porque te gusta hacerlo”, dijo. "No puedo decir lo siguiente sin sonar cursi, pero, "nosotros (las celebridades) somos como ustedes". Todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Todos cambian. Todos se hallan a sí mismos. Y en el proceso de hallarse a uno mismo, (las celebridades) son proyectadas por toda la internet a la vista de miles de millones de personas”.

Contrario a lo que algunos conservadores podrían pensar, Thorne promueve la igualdad de género y pide que la gente se involucre en la lucha por los derechos de las mujeres.

“Es increíblemente estupendo. Creo que esta cosa es súper”, dijo la artista en referencia a la lucha por la igualdad de género. “No importa si estás cansado, si has peleado toda tu vida por lo que es justo, ahora es el momento de luchar por más. Lucha con el último aliento que te queda porque ahora estamos logrando cambios”.

¿Qué pueden hacer los hombres para apoyar la igualdad de género?

“Para empezar: Escuchar”, dijo Thorne, agregando que en las redes hay muchos consejos prácticos como hacer sentir segura a una mujer cuando ella y un hombre se topan de pronto en un lugar oscuro.