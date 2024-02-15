Famosos

Famosa conductora llora muerte de su hija de 26 años: ya había perdido a su hijo trágicamente

Verónica Martínez le dijo adiós a su hija con un conmovedor mensaje, recibiendo el apoyo de seguidores y colegas.

Verónica Martínez, conductora del programa ‘Nosotras Hablamos’ de Radio Fórmula, vive uno de los momentos más complicados de su vida, pues su hija Verónica Toca Martínez murió a los 26 años.

La noticia fue confirmada por la propia presentadora en su cuenta oficial de Instagram, donde este 12 de febrero despidió a su hija con un desgarrador mensaje.

“Eres mi estrella! Hoy vuela mi amor que estaremos conectadas aunque te eleves al infinito y más allá!! Te amo mi Luchs Rocket”, fue el primer mensaje que Verónica Martínez dedicó a su hija.

Un día después, reveló que el cuerpo de Verónica Toca Martínez fue cremado y que sus cenizas reposarán en la Iglesia de San José de las Palmas.

Según reportó Flor Rubio el 13 de febrero en su canal de YouTube, la hija de Verónica murió de "una condición de cáncer".

La conductora también compartió un emotivo mensaje después de depositar las cenizas de la joven.

Conductora enfrenta la muerte de su hija de 26 años
Conductora enfrenta la muerte de su hija de 26 años
Imagen Instagram Verónica Martínez


En la publicación, destaca que su hija “escogió el mejor día” para el depósito de sus restos y le agradeció por ser su “maestra” estos años.

“Sin duda tenía que ser el día del amor tu depósito de cenizas. Escogiste hasta la fecha perfecta para emitir tu mensaje. Gracias sabia maestra. Polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero sostenidos siempre en el AMOR: eso que todo lo abarca y no tiene opuestos. Tú eres el milagro. Seguro te pusiste de acuerdo con Amador para este mensaje de amor”, señaló la conductora, quien recordó la muerte de su otro hijo, Amador.

Verónica Martínez enfrentó la muerte de otro de sus hijos

La conductora de Radio Fórmula vivió un episodio igual de difícil hace ocho años, cuando su hijo Amador murió a los 13 años. El pequeño fue diagnosticado con un tumor en el tallo cerebral el 29 de marzo de 2015 y solo seis meses después perdió la vida, contó Martínez en el programa 'Sale el Sol' en 2019, según reporta El Financiero.

Tras la pérdida de su pequeño, Verónica Martínez escribió el libro “Cita con un ángel”, en el cual relata el proceso que enfrentó su hijo con su enfermedad.

A través de su perfil personal, la presentadora recuerda constantemente a su pequeño e, incluso, abrió una cuenta en Instagram con el nombre de su hijo, en la que le dedica mensajes al menor.

“Cada día que veo tus ojos me lleno de amor y certeza. Me das paz y fortaleza para seguir adelante, para enfrentar la vida como viene y ver la grandeza de estar viva. Te amo AMADOR. Gracias por enseñarme tanto”, son algunos de los mensajes que publica.

