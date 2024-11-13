¿Danny Ocean se hizo famoso gracias a una mujer? Su camino al éxito antes de Latin GRAMMY 2024

Video Danny Ocean se hizo millonario gracias a un regalo que le hizo a su ex: la historia detrás de 'Me rehúso'

Danny Ocean, el nombre artístico que eligió el músico venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, es una de las estrellas más importantes de la música latinoamericana y ha sido elegido como nominado para el Latin GRAMMY 2024.

Aunque lleva ya 8 años frente a los reflectores, la carrera de Danny Ocean no fue fácil y el cantante enfrentó muchos desafíos antes del éxito de su canción 'Me rehúso' para llegar hasta donde está hoy.

Imagen Mezcalent

¿Cómo se hizo famoso Danny Ocean? El músico venezolano fue menospreciado

Nacido el 5 de mayo de 1992 en Caracas, Venezuela, Danny Ocean mostró interés por la música desde una edad temprana, influenciado por su padre, quien también es músico.

"Mi papá es un gran músico, así que ese talento corre un poco por mis venas. Estuve 4 años en un conservatorio de pequeño, pero mi música ha sido más que todo por mí mismo, por mis ganas de seguir aprendiendo, en mi cuarto experimentando e inventando con sonidos".



En sus inicios, Danny Ocean se hacía llamar Danny O.C.T. y comenzó a producir música electrónica y hip hop, compartiendo sus primeras canciones en YouTube en el año 2009, pero no se encasilló en un solo género.

Durante 7 años lanzó varias canciones y álbumes, aunque con poco éxito, pues nadie creía en su talento, y esto lo hizo sentirse menospreciado. Fue hasta 2016 que, tras una ruptura, alcanzó el triunfo.

Danny Ocean en los ASCAP 2018 Latin Awards. Imagen Mike Pont/Getty Images



Su carrera despegó con el lanzamiento de la canción 'Me rehúso', que él mismo escribió y produjo como un regalo para una novia de la que tuvo que separarse cuando dejó Caracas, Venezuela, para irse a Miami, EE.UU.

"'Me rehúso' fue un regalo de San Valentín a una chica que quería mucho y que me tocó dejar. No tenía dinero para mandarle unas flores o algo, y lo que le podía hacer era una canción. ¿Por qué me tenía que ir? Por necesidad y no por elección. Pero me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por eso y me di cuenta el contexto político y social que tenía atrás la canción".



Danny Ocean dejó su natal Venezuela por la inestabilidad política y social del país, pero dijo que escribió 'Me rehúso' como un intento de mantener viva la esperanza de un reencuentro con su exnovia.

La canción se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, resonando en la voz de millones de personas en todo el mundo, que se identificaron con su mensaje de amor y separación.

Incluso grabó una versión en inglés, 'Baby I Won’t', que ayudó a darlo a conocer en otros países, lo que lo llevó a firmar contratos discográficos y a realizar giras internacionales.

¿Qué género canta Danny Ocean? 'Me rehúso' y otras canciones que le dieron fama

El éxito de 'Me rehúso' tuvo un impacto importante en la vida de Danny Ocean. No solo le permitió alcanzar una audiencia global, también le proporcionó una plataforma para lanzar más música y colaborar con otros artistas.

'Me rehúso' es considerada una canción de reguetón con elementos de dancehall (un género de música jamaicana) y pop latino.

Además de estos géneros musicales, Danny Ocean tiene experiencia con la música electrónica y hip hop, así como el moombahton, un subgénero de la música electrónica que fusiona la música house con elementos del reguetón.

Luego del éxito de 'Me rehúso', Danny Ocean lanzó temas como ‘Dembow’, ‘Fuera del mercado’ y ‘Volare’, así como colaboraciones con otros artistas, como el tema ‘Mónaco’ con LAGOS y ‘Miedito o qué?' con Ovy On The Drums y Karol G.

Danny Ocean en los iHeartRadio Music Awards de 2018. Imagen Alberto E. Rodriguez/Getty Images

¿Cuántos idiomas habla Danny Ocean?

Además de su talento para la música, Danny Ocean logró el éxito gracias a su habilidad de comunicarse en dos idiomas: él habla español e inglés, por lo que su tema ‘Me rehúso’ también contó con una versión anglosajona llamada ‘Baby I Won’t’, que le abrió las puertas en EE.UU. y otros países.

Hablar ambos idiomas le permitió a Danny Ocean conectar con una audiencia internacional y colaborar con artistas de diferentes partes del mundo.

¿Quién es la pareja actual de Danny Ocean?

Danny Ocean ha compartido pocos datos de la novia a la que le dedicó ‘Me rehúso’, canción por la cual se volvió una estrella de la música. Sin embargo, el artista venezolano sí ha compartido detalles sobre su pareja actual.

Danny tiene una relación con la actriz dominicana Maria del Mar Bonnelly. Ellos se conocieron hace unos años durante un viaje a República Dominicana y dijeron que de inmediato hicieron ‘click’. Además de una atracción física, aseguran que ambos se enamoraron por la nobleza del otro.

Imagen Danny Ocean Instagram/ Maria del Mar Bonnelly Instagram

"Nos conocimos en República Dominicana, ella es de allá. Lo que me encanta de ella es su corazón, más allá de lo hermosa que es físicamente, tiene un corazón noble, es preciosa por dentro. Es un equipazo".



Mar Bonnelly tiene 29 años y además de actriz es modelo, productora, influencer, tiene su propio negocio de alimentación saludable y comparte consejos sobre bienestar, belleza y moda en sus redes sociales.

Imagen Neilson Barnard via Getty Images / Danny Ocean Instagram



Danny Ocean hoy triunfa en lo profesional y disfruta pasar tiempo junto a su novia, a quien conoció en el momento ideal para acompañarse en los éxitos que el futuro les depara.