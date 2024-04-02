Claudia Álvarez llama "hija" a su hijastra en plena celebración de 'cumple' y hace conmovedora petición

Video Claudia Álvarez convirtió en madrina de sus hijos a la exesposa de su marido Billy Rovzar

Antes de que Billy Rovzar se casara con Claudia Álvarez, el productor ya se había divorciado en dos ocasiones y era papá de dos hijos, Alexandra y Max, con quienes la actriz ha logrado una aparente buena relación.

El vínculo parece tan sólido entre madrastra e hijastros que ahora, con motivo del cumpleaños número 21 de Alexandra, la protagonista de telenovelas celebró a lo grande a la joven.

Claudia Álvarez dedica amorosas palabras a su hijastra

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la artista celebró el cumpleaños de la hija mayor de Billy Rovzar.

En la publicación, Álvarez llamó "hija" a su hijastra, asegurando que es "un gran regalo de la vida" y acompañó las palabras con varios collages en los que mostró algunos de los momentos que han vivido juntas.

"'Happy Bday' a la mejor hija que la vida me pudo haber regalado. Te amo tanto, me siento muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido", detalló la actriz, quien destacó el gran amor que siente por Alexandra, quien vive en Estados Unidos junto a su mamá Fernanda Gamboa, quien al parecer también ha logrado una gran amistad con Álvarez.

Claudia Álvarez celebra con emotivas fotos el cumpleaños de su hijastra Imagen Instagram Claudia Álvarez



Claudia Álvarez destacó que espera crear más memorias junto a su hijastra, a quien le deseó vivir muchos años más.

"Por más vivencias, risas, buenas pláticas, confesiones y amor juntas mami hermosa. Que sea el mejor año de tu vida, 21 y contando", sentenció junto a varios emojis en forma de corazón.

La hija del esposo de Claudia Álvarez se conmovió con las palabras de su madrastra, reaccionando y replicando las imágenes en su perfil personal.

¿Quiénes son los hijastros de Claudia Álvarez?

En 2016, Claudia Álvarez se casó con Billy Rovzar y formaron una familia con los hijos del primer matrimonio del productor.

La actriz formó una gran química con sus hijastros, a tal grado que incluso los considera como sus propios hijos y en repetidas ocasiones Álvarez ha detallado que no le gusta la palabra 'madrastra', por lo que prefiere llamarse su amiga.

" No me gusta decir que soy su madrastra, se escucha muy feo, pero soy su amiga. Ellos viven en Miami, con Fernanda su mami y Gabriel el esposo de Fernanda, cuando vamos tenemos nuestra recámara en la casa, vivimos con ellos, ese es el nivel de ambiente, empatía y madurez que hemos construido”, detalló a JDS en 2019.

En aquella ocasión, la actriz destacó que no sólo tiene una gran amistad con sus hijastros, sino también con la mamá de los chicos, Fernanda Gamboa, quien es su comadre.

“Hay que abrir la mente y es de ambas partes, Fernanda tiene esa apertura, la novia de mi exesposo y cuando tengamos nuestros hijos vamos hacer una familia, mis hijos y los de él van a ser hermanos. Los tuyos, los míos y los nuestros”, afirmó.

Alexandra y Max nacieron fruto del matrimonio que Billy Rovzar sostuvo con Fernanda Gamboa del 2000 al 2005.