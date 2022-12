A Christopher Uckermann no le gusta una canción de RBD y confiesa cuál es

La noticia del reencuentro de RBD después de 18 años de haber iniciado el proyecto emocionó a los fans de la agrupación, quienes han revivido algunos momentos y datos curiosos de los integrantes, como la vez que Christopher Uckermann reveló cuál es el tema que menos le gusta de la banda.

Christopher Uckermann será parte del regreso de RBD junto a Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christian Chávez, con la ausencia de Alfonso Herrera.

El actor y cantante obtuvo grandes satisfacciones durante los seis años que formó parte de la exitosa banda que surgió a raíz de la telenovela ‘Rebelde’, pero también hubo algunos aspectos que en la recta final ya no disfrutó tanto, entre ellos una de las canciones del repertorio del grupo.

En las últimas semanas, ha circulado en redes sociales la parte de una entrevista en la que Uckermann le confiesa a Yordi Rosado que el tema 'Rebelde' es su menos favorito. Señaló que al ser uno de los más sonados y usados para fines comerciales, ya no era del todo de su agrado.

“Normalmente, los temas muy comerciales no son los que a uno le gustan, o a los seguidores muy hardcore”, manifestó en la charla con el citado comunicador para Exa FM.

‘Rebelde’ fue la canción principal de la telenovela juvenil del productor Pedro Damián en su primera temporada, la cual se escuchó por todo el mundo y se convirtió en uno de los himnos de la banda.

Chirtopher Uckermann revela su canción favorita de RBD

Además de reconocer que le cansó esa canción “porque era lo que escuchabas todos los días cuando era el intro”, Uckermann reveló que ‘Sálvame’ es su favorita e incluso en sus presentaciones como solista llegó a incluirla en su repertorio.

“De hecho, cuando me he ido a tocar a lugares y me dicen ‘Tírate algún cover’, hago el de Sálvame”, agregó.

Christopher Uckermann también mencionó en la charla con Yordi Rosado que su pasó por RBD fue “una experiencia de vida” que con el paso del tiempo detonó en “cuestiones de conciencia y decir: ‘lo que haga, lo voy a direccionar a un cambio positivo’”.

¿A qué se dedicó Christopher Uckermann tras la separación de RBD?

Tras el sexto y último álbum de RBD, llamado ‘Para olvidarte de mí’ (2009), Christopher Uckermann continúo su carrera como cantante en solitario y lanzó tres álbumes: ‘Somos’ (2010), ‘La revolución de los ciegos’ (2017) y ‘Sutil universo’ (2020).

Además de su desarrollo en la música, participó en proyectos cinematográficos como ‘Soltera codiciada’, ‘El hubiera sí existe’, ‘Cómo cortar a tu patán’ (disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX), por mencionar algunas. ‘Diablero’, Kdabra’ y 2091, fueron algunas de las series en las que actúo durante los 13 años de ausencia de RBD en los escenarios.