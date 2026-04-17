Christina Applegate Christina Applegate está hospitalizada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple, reportan De acuerdo con TMZ, la actriz se encuentra internada desde el pasado mes de marzo. Un representante de la estrella respondió a los cuestionamientos al respecto.



Video Christina Applegate superó el cáncer, pero ahora tiene otra cruel enfermedad: "Ni siquiera puedo usar zapatos"

Christina Applegate habría sido internada en medio de su continua lucha contra la esclerosis múltiple que padece desde hace aproximadamente seis años.

TMZ dio a conocer este 16 de abril que la actriz “se encuentra actualmente hospitalizada en Los Ángeles”.

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De acuerdo con el portal, “fuentes con conocimiento directo” les informaron que la estrella de ‘Bad Moms’ “fue ingresada a finales de marzo”, pero desconocen el motivo exacto por el que ocurrió.

No está claro tampoco si su estancia en la clínica tiene que ver con su enfermedad, la cual le fue diagnosticada en junio de 2021, según Today.

Representante de Christina Applegate habla de su presunta hospitalización

Luego de que el reporte cobrara relevancia, Entertainment Weekly se puso en contacto con el representante de Christina Applegate y le cuestionó al respecto.

“No tengo nada que decir sobre si está en el hospital o cuáles son sus tratamientos médicos”, respondió el mánager, quien no fue identificado por su nombre.

“Tiene un largo historial de afecciones médicas complejas sobre las que siempre ha hablado con una franqueza refrescante, como se puede ver en sus memorias y en su podcast”, agregó.

Christina Applegate ha sido hospitalizada en varias ocasiones

En marzo de 2025, Christina Applegate compartió con los seguidores de su show, ‘MeSsy’, que desde 2021 había sido hospitalizada “más de 30 veces por vómitos, diarrea y dolor…”.

“Me han hecho todas las pruebas imaginables, me han sometido a muchísima radicación en el cuerpo, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás”, explicó.