Famosa actriz revela que su hija de 13 años fue diagnosticada con enfermedad incurable

Christina Applegate superó el cáncer, pero ahora tiene otra cruel enfermedad: "Ni siquiera puedo usar zapatos"

La famosa actriz Christina Applegate reveló que su hija de 13 años, Sadie, fue diagnosticada con una enfermedad incurable.

La estrella de proyectos como ‘Friends’ y ‘Bad Moms’ lucha desde el 2021 contra la esclerosis múltiple, por lo que ahora ha encontrado puntos en común con su primogénita.

Hija de Christina Applegate es diagnosticada con esta enfermedad

Fue este 25 de junio durante el episodio del podcast ‘MeSsy’ que Christina Applegate y Sadie hablaron del padecimiento que esta enfrenta.

“Tengo algo llamado POTS (síndrome de taquicardia postural ortostática). No tengo ni idea de lo que es en realidad, pero es algo relacionado con el sistema nervioso autónomo y afecta a mi corazón”, dijo la adolescente.

“Cuando me pongo de pie, me mareo mucho, mucho y mis piernas se debilitan mucho y siento que me voy a desmayar”, contó acerca de sus síntomas.

De acuerdo con la Mayo Clinic, en esta afección los nervios que regulan el flujo sanguíneo se desequilibran y, por ello, no llega suficiente sangre al sitio correcto en el momento indicado.

Si bien hay tratamiento para controlar los malestares, que incluyen aumento en los latidos del corazón al levantarse tras estar acostado o sentado, la institución señala que "no existe cura”.

Aunque el trastorno le fue detectado hace unos meses, ella puntualizó que ha tenido que vivir con él durante “mucho tiempo”.

Sobre la batalla que enfrenta su retoño, la protagonista de la serie ‘Married... with Children’ confesó que se siente “muy culpable” porque “no entendía realmente lo que estaba pasando” con ella.

“Lleva capas de ropa en días de 90 grados (Fahrenheit) y odia la educación física… Yo estaba como: ‘Oh, yo también me sentía así’. Me siento fatal por no haberle prestado atención”, indicó.

La intérprete explicó que no notó las incomodidades que tenía su hija mientras estaba en casa, pues ahí “estaba bien”, pero que muy posiblemente al salir al mundo, las molestias empeoraban.

“Y lo siento mucho Sadie Grace”, le aseveró afectuosamente Applegate a la joven, quien le respondió: “Está bien”.

Hija de Christina Applegate ahora comprende por lo que ella pasa

Viendo el otro lado de su situación, Sadie compartió que su propia pelea por su salud la ha hecho solidaria con su madre Christina Applegate.

“Siento que si no tuviera esto sería mucho más difícil entender por lo que está pasando mi mamá”, expuso honestamente.

“Por ejemplo, cuando ella dice: ‘Ahora me duele a algo. Estoy teniendo temblores’. Si no tuviera esto, probablemente estaría como: ‘Realmente no me importa. No sé de qué estás hablando’”, añadió.