Chrissy Teigen y John Legend tendrán un bebé arcoíris: la modelo presumió su 'baby bump'

Tras conocerse en un video musical, Chrissy Teigen y el cantante John Legend iniciaron su historia de amor, la cual actualmente presume un sólido matrimonio de más de ocho años y dos hijos, Luna y Miles.

Sus pequeñitos serán hermanos mayores del nuevo miembro de la familia Legend-Teigen: un bebé arcoíris que desde el vientre de su mami ya está llenando de alegría y amor el hogar de la pareja.

Chrissy Teigen y John Legend serán padres de un bebé arcoíris



El 3 de agosto de 2022, la conductora de ‘Lip Sync Battle’ sorprendió a millones de usuarios de Instagram con el anuncio de su cuarto embarazo, el cual consiguió tras someterse a un tratamiento de reproducción asistida.



Teigen admitió que en cada cita con el doctor pensaba que, si su bebé se encontraba saludable, iba a hacer público que estaba embarazada, pero los nervios provocaron que se guardara esta noticia durante varios meses.

No obstante, tras largo tiempo de mantener en secreto esta nueva y gran bendición en su vida, Teigen, quien actualmente está viviendo un momento “perfecto y hermoso” en el que se siente “esperanzada y maravillosa”, decidió anunciar su embarazo con una serie de fotos en ropa interior de encaje con las que lució su ‘baby bump’.

Su bebé arcoíris, nombre que reciben los hijos o hijas que nacen después de que una mamá tiene un aborto o pierde a su bebé, se gesta en su vientre casi dos años después de la dolorosa pérdida de su hijo Jack.

Así como el arcoíris que resplandece y evoca esperanza después de una tormenta oscura, este bebé se presenta en la vida de Chrissy y John como un nuevo rayo de luz e ilusión.

"Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo menos, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente. Mil millones de inyecciones después (¡últimamente en la pierna, como pueden ver!) tenemos otro [bebé] en camino. En cada cita me he dicho a mí misma, 'está bien, si es saludable, hoy lo anunciaré', pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. Creo que nunca saldré de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. Ok, ¡uf, ha sido muy difícil mantener esto en secreto durante tanto tiempo!"

Chrissy Teigen y John Legend perdieron a su bebé Jack hace dos años



El nerviosismo de este cuarto embarazo es totalmente comprensible debido a la dolorosa pérdida que Chrissy y John sufrieron en septiembre de 2020 con el fallecimiento de su tercer hijo Jack.

Desde el momento en el que Jack llegó a este mundo padeció complicaciones de salud como una fuerte pérdida de sangre.

A pesar de múltiples transfusiones y cuidados médicos, estos esfuerzos lamentablemente no fueron suficientes y la pareja se enfrentó a un dolor profundo que jamás habían experimentado en sus vidas, según reveló Teigen en un desgarrador y emotivo mensaje en Instagram.

En este texto, también le dedicó unas hermosas palabras a su hijo Jack, quien siempre será parte de su familia.

“A nuestro Jack: lamento mucho que los primeros momentos de tu vida hayan tenido tantas complicaciones, que no pudimos brindarte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos”.

Al final de su mensaje, el cual incluyó una foto de Chrissy llorando por la pérdida de su hijo, Teigen advirtió que a pesar del llanto y la aflicción que les causaba este doloroso momento, en un futuro iban a poder salir de ello.

“Estamos muy agradecidos por la vida que tenemos, por nuestros maravillosos bebés Luna y Miles, por todas las cosas increíbles que hemos podido experimentar. Pero todos los días no pueden estar llenos de sol. En este día más oscuro, nos afligiremos, lloraremos a mares. Pero nos abrazaremos y amaremos más fuerte y lo superaremos”.