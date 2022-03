Chiquis Rivera reveló que superó "la cosa más difícil": compartió fotos de su gran reto

La hija de Jenni Rivera es una de las artistas más populares en el mundo del entretenimiento, pues con su carisma, talento e indudable belleza ha conquistado a sus seguidores. Además, cada que puede Chiquis promueve el ‘body positive’ en sus redes sociales.

La intérprete de ‘Paloma blanca’, que también es una exitosa empresaria, aprovecha sus más de cinco millones de fans en Instagram para compartir sus próximos proyectos, viajes y su tierno romance con Emilio Sánchez, quien la ayudó a cumplir un gran reto personal.

Chiquis Rivera presumió con orgullo su reto cumplido

La autora de ‘Invencible’ presumió su último -y más importante- logro: subió a la cima de las Cataratas Upper Yosemite. Con un video que posteó en su perfil social mostró el emotivo momento y también agradeció a su novio Emilio por “la hermosa experiencia”.

“Cataratas Upper Yosemite. Lo conquisté. Esta es la cosa más difícil por la que he puesto mi mente, cuerpo y espíritu. Después de 23 mil escalones, 7.5 millas, 3 mil 200 pies escalados / caminados me sentí más que realizada. Sentí alivio, orgullo; me sentí… Mejor”, escribió la famosa en un texto al pie de la grabación.

El aprendizaje de Chiquis Rivera tras subir a las Cataratas Upper Yosemite

En su publicación, donde acumula más de 38 mil me gusta y 422 comentarios, la intérprete de ‘Esa no soy yo’ invitó a sus seguidores a cumplir sus objetivos sin rendirse en el camino. Asimismo, aseguró que aprovechó su paso por la cima para “dejar ir todo lo que estaba llevando emocionalmente durante las últimas semanas”.

“Sentada allí recordé de cuánta belleza natural estamos rodeados, pero ignoramos debido al ajetreo diario. Fue una experiencia humilde, una que nunca olvidaré”, aseguró Rivera en su mensaje.



“Me alegra tanto que hayas logrado esto”, “Qué orgullo”, “Felicidades”, “Hermoso”, “Perfección” y “Luces muy hermosa”, son algunos de los mensajes que los seguidores de Chiquis Rivera dejaron en la caja de comentarios.

El amor llamó a la vida de Chiquis Rivera

En 2021, la celebridad de 36 años, señaló en entrevista para 'People' lo bien que se siente con su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez y admitió que “no quiere forzar las cosas”.

“Tengo una pareja que me respeta, que me valora, que me quiere. Es un amor que nunca he sentido antes, es algo muy nuevo para mí”, aseguró la intérprete.



La cantante se ha mostrado más que feliz con su logro, ¿tú podrías llegar a la cima de las cataratas?