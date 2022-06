Chiquis Rivera aseguró que Jenni se hace presente en sus conciertos: “extraña los escenarios”

Así lo han dejado ver en múltiples ocasiones sus hijos, especialmente Chiquis Rivera.

La primogénita de la voz de ‘Mariposa de Barrio’ ha cargado con su legado desde hace casi 10 años: para empezar, se hizo cargo de sus hermanos menores, además de que constantemente habla de la manera en la que su mamá marcó su vida. Más recientemente, grabó un cover del tema ‘De contrabando’, de su progenitora.

Sin importar el tiempo que haya pasado desde su partida, la familia de Jenni Rivera ha encontrado formas de conectar con ella. Algunas, van más allá de lo que se puede explicar en simples palabras.



El pasado mayo, por ejemplo, Lupillo Rivera relató a los medios de comunicación que, durante los ensayos para su concierto en la Arena Monterrey (en México), le pasó algo “muy curioso”: se fue la luz dos veces cuando se subió al escenario. Recalcó que esto solo le sucedió a él y que “es muy raro” que se dé algo así.

En aquella ocasión, comentó que creía que dicho suceso estaba relacionado con que ahí fue el último lugar donde Jenni Rivera se presentó antes de su muerte.

Chiquis Rivera reveló que su mamá está presente en sus conciertos

En medio de la promoción de su nuevo material musical, ‘Abeja Reina’, la cantante de 36 años habló con el diario ‘El Heraldo de México’ sobre múltiples aspectos de su vida.

Una de las preguntas que recibió fue si había tenido experiencias paranormales tras la muerte de su mamá. Al respecto, la también modelo reveló que “no puedo decir que se me apareció o que escucho cosas en la casa”. De hecho, solamente ha soñado con la Diva de la Banda en 3 ocasiones desde su pérdida:

“Me pongo muy triste después, días… o sea, muy, muy triste, yo creo que por eso no se me aparece tanto ya (cuando está dormida)”.



Aún así, Chiquis siente la presencia de Jenni Rivera en otros momentos de su vida. En especial, cuando está en un escenario.

“La siento, siento como que está conmigo, siento como que ella extraña los escenarios y está… no sé ni explicarlo, (...) la siento como que, de cierta manera, se mete en mí y ella está cantando… no sé, es algo raro, yo sé que suena un poco loco, no tengo ni las palabras para explicarte eso, pero (...) yo sé, yo sé que está”.