Ceci Ponce enfrenta críticas e “ignorancia” hacia su “hije” por vestirse como niño

“Detrás de la fortaleza y personalidad de los niños, están los papás, y cuando preguntan y me dicen: ‘Tu hijo’, y yo: ‘Mi hije’, y le pregunto a Celeste: ‘¿Qué les digo?’, ella me ve como diciéndome: ‘No les digas nada, no tienen que saber’, pero yo le respondo: ‘¿Pero no te molesta que te confundan con un niño?’, y me contesta que no; y a mí me pasaba lo mismo, cuando yo tenía 9, 10 años, me confundían con un niño”, agregó la actriz en la entrevista publicada este 2 de agosto.