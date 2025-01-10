¡Ya nació! Carolina Sarassa da a luz a su hijo Zach Andrew y lo presenta con tierna fotografía

Video Famosa periodista de Univision da a luz y presenta a su bebé

Carolina Sarassa reveló que ya dio a luz a su bebé Zach Andrew, quien se suma a sus hermanos Chloé, de 5 años, y Noah, de 2.

La mañana de este viernes, la presentadora de Univision recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia.

“Soy mamá de 3. Bebé se nos adelantó. Fuimos a la cita de rutina y nos dejaron en el hospital. Después de muchas horas, tuve en mis brazos al segundo principito que me regaló Dios”, contó.

“Siempre le pedí a Dios una familia grande y nunca olvidó mi petición. Su nombre Zach significa ‘A God who remembers’”, agregó.

La titular del Noticiero Univision Digital acompañó su mensaje con una fotografía en la que se le ve sentada en la camilla y sosteniendo en sus brazos a la criatura.

Carolina Sarassa revela que ya nació su tercer bebé, Zach Andrew. Imagen Carolina Sarassa/Instagram

Fue en septiembre de 2024 cuando ella confesó que se encontraba, para su sorpresa, embarazada, fruto de su amor con Andrés Chacón.

A finales de octubre, desveló a People en Español que esperaba un varoncito, justo como previamente Bis La Medium se lo predijo.

Carolina Sarassa y su familia emocionados por la llegada de Zach

En entrevista con la mencionada revista, Carolina Sarassa aseguró que los más emocionados por tener entre ellos a Zach Andrew eran Chloé y Noah.

“Todos estamos felices, y mis niños lo han apodado ‘Chili’. Sueñan con que ellos le van a dar el tetero, a cambiarlo y me van a ayudar”, relató al respecto.

“A mi Noah se le iluminan sus ojitos cuando le decimos que él va a ser el hermanito mayor y que le va a enseñar a jugar carritos”, explicó.

“Chloé, por su parte, me dijo el otro día: ‘Mami, tú dices que mi hermano y yo somos tu vida, ahora Chili también es tu vida’”, añadió.

La comunicadora aseguró que ha “visto una etapa muy hermosa en ellos”, por lo que esperaba “que se mantenga de esa forma” una vez que el nene llegara a este mundo.

Carolina Sarassa contará con el apoyo de sus papás

A la publicación, Carolina Sarassa le dijo que sus padres, Gustavo y Leticia, residen con ella en Miami, así que serán su mayor apoyo para cuidar a Zach Andrew.

“Afortunadamente, tengo gran parte de las cosas de los niños guardadas, pues no era capaz de desprenderme de ellas. Tengo la cuna, el moisés, la sillita para comer e incluso el coche todavía en casa”, externó.

Si bien, su alumbramiento sí estaba considerado ocurriera este enero, ella todavía no detalla por qué no ocurrió en la fecha que prevista.