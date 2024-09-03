Carolina Sarassa en espera de su tercer hijo: así reveló que está embarazada

Video Carolina Sarassa anuncia su tercer embarazo: las cartas revelan el sexo de su bebé

Carolina Sarassa reveló este martes 3 de septiembre que está en espera de un bebé, su tercer hijo con Andrés Chacón.

La querida presentadora de Univision compartió la feliz noticia durante la emisión de Despierta América esta mañana.

PUBLICIDAD

“Vengo a contarles que van a ser tíos”, les dijo a Raúl González y a Karla Martínez, quienes estallaron de emoción.

“¡Qué nervios tengo! El corazón me está yendo a mil por hora, como siempre”, confesó refiriéndose a que finalmente hizo público su estado.

La titular del Noticiero Univision Edición Digital se sinceró al respecto de la sorpresa que le resultó que su ‘clan’ crecerá.

“Toda la vida dije (que quiero) una familia grande, me imaginaba con un árbol de Navidad gigante lleno de niños y niñas”, relató.

“Pero llegó un punto que pensé: ‘ya cumplí 40 años, es hora de cerrar la fábrica’”, admitió acerca de su negativa previa.

No obstante, en diciembre de 2023, ‘Bis, la medium’ la hizo dudar al asegurarle que iba a convertirse en madre otra vez.

En un video pregrabado, Chacón apareció para externar su sentir: “Contento, emocionado por lo que se nos viene”.

“Sé que eres una excelente mamá, ejemplar, increíble, te admiro mucho por eso. Siempre has puesto las necesidades de los chicos primero que las tuyas”, sentenció.

Carolina Sarassa habla de su embarazo

En entrevista para ¡Hola! Américas, Carolina Sarassa platicó de cómo fue el instante en el que se percató de que está en gestación.

“No fue hasta abril de este año que, después de una fuerte crisis estomacal que me llevó al hospital, me di cuenta de que sí, que estaba embarazada”, recordó.

“No le conté absolutamente a nadie, sólo a mi esposo, ni a mis padres, ni a mis mejores amigos, a nadie”, añadió.

A Chloé y Noah, la pareja les anunció que tendrán un hermano de manera “natural”: “La primera persona que supo fue mi niña, y le dije que si podía guardarme un secreto y lo mantuvo”.

PUBLICIDAD

“A sus cinco añitos, es una niña muy madura y con un corazón de oro. Inmediatamente le dije que Dios le había mandado un bebé por ser tan buena hermana, se puso feliz y me dijo que ella lo iba a cuidar”, agregó.

Sarassa desveló que, aunque al principio experimentó muchos malestares, como “ganas de vomitar todo el día o cansancio absoluto”, actualmente se siente “muy bien”.

Hasta la fecha, ella no se ha realizado estudios para saber el sexo de la criatura. Sin embargo, ‘Bis, la medium’ predijo que será un varoncito.