Carolina Sarassa

Carolina Sarassa en espera de su tercer hijo: así reveló que está embarazada

La comunicadora compartió que se convertirá en mamá nuevamente a sus 40 años. Ella comparte con su esposo, Andrés Chacón, a los pequeños Chloé y Noah.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Carolina Sarassa anuncia su tercer embarazo: las cartas revelan el sexo de su bebé

Carolina Sarassa reveló este martes 3 de septiembre que está en espera de un bebé, su tercer hijo con Andrés Chacón.

La querida presentadora de Univision compartió la feliz noticia durante la emisión de Despierta América esta mañana.

PUBLICIDAD

“Vengo a contarles que van a ser tíos”, les dijo a Raúl González y a Karla Martínez, quienes estallaron de emoción.

“¡Qué nervios tengo! El corazón me está yendo a mil por hora, como siempre”, confesó refiriéndose a que finalmente hizo público su estado.

La titular del Noticiero Univision Edición Digital se sinceró al respecto de la sorpresa que le resultó que su ‘clan’ crecerá.

Más sobre Carolina Sarassa

Famosa periodista de Univision da a luz y presenta a su bebé
1:03

Famosa periodista de Univision da a luz y presenta a su bebé

Univision Famosos
¡Ya nació! Carolina Sarassa da a luz a su hijo Zach Andrew y lo presenta con tierna fotografía
2 mins

¡Ya nació! Carolina Sarassa da a luz a su hijo Zach Andrew y lo presenta con tierna fotografía

Univision Famosos
Querida presentadora de Univision está embarazada: se entera si será niño o niña por una médium
0:52

Querida presentadora de Univision está embarazada: se entera si será niño o niña por una médium

Univision Famosos
"¡Se nos adelantó!": nace el bebé de Carolina Sarassa y revela la primera foto de Noah
2 mins

"¡Se nos adelantó!": nace el bebé de Carolina Sarassa y revela la primera foto de Noah

Univision Famosos
Con la voz entrecortada, Carolina Sarassa confiesa que su mayor satisfacción es amamantar a su hija Chloé
1:27

Con la voz entrecortada, Carolina Sarassa confiesa que su mayor satisfacción es amamantar a su hija Chloé

Univision Famosos
La "otra princesita" de Carolina Sarassa necesita terapia por un problema de nacimiento que le diagnosticaron
0:59

La "otra princesita" de Carolina Sarassa necesita terapia por un problema de nacimiento que le diagnosticaron

Univision Famosos
Carolina Sarassa se convierte madre y presenta a su hija Chloé
14 fotos

Carolina Sarassa se convierte madre y presenta a su hija Chloé

Univision Famosos
Conoce mejor a Carolina Sarassa, la anfitriona del podcast de 'Todo Es Posible'
3:39

Conoce mejor a Carolina Sarassa, la anfitriona del podcast de 'Todo Es Posible'

Univision Famosos
Giselle Blondet pasó de ser una actriz pequeña a una gigante estrella
1:54

Giselle Blondet pasó de ser una actriz pequeña a una gigante estrella

Univision Famosos

“Toda la vida dije (que quiero) una familia grande, me imaginaba con un árbol de Navidad gigante lleno de niños y niñas”, relató.

“Pero llegó un punto que pensé: ‘ya cumplí 40 años, es hora de cerrar la fábrica’”, admitió acerca de su negativa previa.

No obstante, en diciembre de 2023, ‘Bis, la medium’ la hizo dudar al asegurarle que iba a convertirse en madre otra vez.

En un video pregrabado, Chacón apareció para externar su sentir: “Contento, emocionado por lo que se nos viene”.

“Sé que eres una excelente mamá, ejemplar, increíble, te admiro mucho por eso. Siempre has puesto las necesidades de los chicos primero que las tuyas”, sentenció.

Carolina Sarassa habla de su embarazo

En entrevista para ¡Hola! Américas, Carolina Sarassa platicó de cómo fue el instante en el que se percató de que está en gestación.

“No fue hasta abril de este año que, después de una fuerte crisis estomacal que me llevó al hospital, me di cuenta de que sí, que estaba embarazada”, recordó.

“No le conté absolutamente a nadie, sólo a mi esposo, ni a mis padres, ni a mis mejores amigos, a nadie”, añadió.

A Chloé y Noah, la pareja les anunció que tendrán un hermano de manera “natural”: “La primera persona que supo fue mi niña, y le dije que si podía guardarme un secreto y lo mantuvo”.

PUBLICIDAD

“A sus cinco añitos, es una niña muy madura y con un corazón de oro. Inmediatamente le dije que Dios le había mandado un bebé por ser tan buena hermana, se puso feliz y me dijo que ella lo iba a cuidar”, agregó.

Sarassa desveló que, aunque al principio experimentó muchos malestares, como “ganas de vomitar todo el día o cansancio absoluto”, actualmente se siente “muy bien”.

Hasta la fecha, ella no se ha realizado estudios para saber el sexo de la criatura. Sin embargo, ‘Bis, la medium’ predijo que será un varoncito.

Carolina Sarassa tendrá otro hijo.
Carolina Sarassa tendrá otro hijo.
Imagen Carolina Sarassa/Instagram
Relacionados:
Carolina SarassaFamosas EmbarazadasHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Noche de Estrellas: Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD