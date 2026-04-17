¡Caro Miranda se compromete!: actriz de La Mujer Del Diablo presume su anillo
La actriz compartió la feliz noticia por medio de su cuenta de Instagram. Ella le dio el “sí” al músico colombiano Juan Felipe Samper.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Carolina Miranda es ahora una mujer comprometida. La actriz conocida por telenovelas como La Mujer Del Diablo aceptó casarse con su novio, Juan Felipe Samper.
Este 17 de abril, la también modelo compartió con el mundo la feliz noticia por medio de su cuenta de Instagram.
“Esta es mi persona favorita”, escribió, afirmando que el músico colombiano es con quien “todo encuentra equilibrio”.
“Porque contigo, lo distinto y lo parecido, el dolor y la alegría, todo cabe… y todo se siente seguro”, anotó, dirigiéndose a su ahora prometido. “Desde nuestra diferencia y lo improbable de nuestro encuentro”.
“Decidimos decir que ‘Sí’. Te amo”, apuntó la estrella de melodramas, de 36 años, para concluir su emotiva misiva.
Carolina Miranda presume su anillo de compromiso
Carolina Miranda acompañó su ‘post’ especial con fotografías en las que presumió el anillo de compromiso que le dio Juan Felipe Samper.
En las imágenes, ellos aparecen abrazados con rosas rojas a su lado. Además, la artista lleva puesta la sortija en su dedo anular izquierdo.
Se puede ver que la joya, de diseño clásico, contiene una piedra en forma circular y de tono blanco, y que la banda es color dorada.
Así inició la historia de amor de Carolina Miranda y Juan Felipe Samper
Carolina Miranda y Juan Felipe Samper comenzaron su relación entre finales de 2023 y principios de 2024, luego de “una cita a ciegas”.
Durante su aparición en el programa ‘Día a Día’, de Caracol TV, en septiembre de 2025, ellos relataron que comenzaron escribiéndose por medio de la red social.
Cuando ella visitó Colombia, él la invitó a una cena, en la que ni siquiera probaron los alimentos, pero que dio pie a su romance.
“De ahí en adelante no nos separamos”, recordó él en una entrevista para la cadena televisiva en julio de 2024.