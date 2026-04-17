Carolina Miranda

¡Caro Miranda se compromete!: actriz de La Mujer Del Diablo presume su anillo

La actriz compartió la feliz noticia por medio de su cuenta de Instagram. Ella le dio el “sí” al músico colombiano Juan Felipe Samper.

Por:Dayana Alvino
Video Carolina Miranda reacciona a supuestas agresiones de Yeri Mua en concierto de Bad Bunny

Carolina Miranda es ahora una mujer comprometida. La actriz conocida por telenovelas como La Mujer Del Diablo aceptó casarse con su novio, Juan Felipe Samper.

Este 17 de abril, la también modelo compartió con el mundo la feliz noticia por medio de su cuenta de Instagram.

“Esta es mi persona favorita”, escribió, afirmando que el músico colombiano es con quien “todo encuentra equilibrio”.

“Porque contigo, lo distinto y lo parecido, el dolor y la alegría, todo cabe… y todo se siente seguro”, anotó, dirigiéndose a su ahora prometido. “Desde nuestra diferencia y lo improbable de nuestro encuentro”.

Más sobre Carolina Miranda

Carolina Miranda reacciona a supuestas agresiones de Yeri Mua en concierto de Bad Bunny
0:34

Yeri Mua llama "ruca" a Caro Miranda tras incidente en 'La Casita de Bad Bunny'
0:49

Actriz de La Mujer del Diablo en polémica: famosa ‘influencer’ la acusa de presuntas agresiones
2 mins

Yeri Mua narra supuestas agresiones de la actriz Carolina Miranda: "Me metió mis empujones"
0:52

Actriz de Tierra de Esperanza acusada por Yeri Mua de supuesto maltrato y le lanza amenaza
0:48

“Decidimos decir que ‘Sí’. Te amo”, apuntó la estrella de melodramas, de 36 años, para concluir su emotiva misiva.

Carolina Miranda presume su anillo de compromiso

Carolina Miranda acompañó su ‘post’ especial con fotografías en las que presumió el anillo de compromiso que le dio Juan Felipe Samper.

En las imágenes, ellos aparecen abrazados con rosas rojas a su lado. Además, la artista lleva puesta la sortija en su dedo anular izquierdo.

Se puede ver que la joya, de diseño clásico, contiene una piedra en forma circular y de tono blanco, y que la banda es color dorada.

Caro Miranda presumió su anillo de compromiso.
Así inició la historia de amor de Carolina Miranda y Juan Felipe Samper

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper comenzaron su relación entre finales de 2023 y principios de 2024, luego de “una cita a ciegas”.

Durante su aparición en el programa ‘Día a Día’, de Caracol TV, en septiembre de 2025, ellos relataron que comenzaron escribiéndose por medio de la red social.

Cuando ella visitó Colombia, él la invitó a una cena, en la que ni siquiera probaron los alimentos, pero que dio pie a su romance.

“De ahí en adelante no nos separamos”, recordó él en una entrevista para la cadena televisiva en julio de 2024.

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper van a casarse.
