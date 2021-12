¿Te acuerdas de Carlota, la cómplice de Soraya Montenegro? Así luce actualmente la actriz

Las telenovelas mexicanas fueron un estandarte de la cultura pop durante los años 90 y 'María la del barrio' forma parte de la lista de dramas que dejaron icónicos personajes.

Han pasado 26 años desde que la telenovela se estrenó en la pantalla chica y sus seguidores aún recuerdan a Carlota (Rebeca Martínez), la empleada doméstica que, junto a la malvada Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), le hacía la vida imposible a María (Thalía), quien llega a vivir a la casa de un rico empresario y ahí se enamora del hijo de familia.

Así ha

cambiado Rebeca Martínez, Carlota en 'María la del barrio'

Tras su participación en la novela, Rebeca Manríquez ha actuado en producciones como ‘Carita de ángel’, ‘Destilando amor’, ‘Falsa identidad’, ‘Un camino hacia el destino’ e, incluso, La Usurpadora, que también tuvo un gran éxito en televisión.

Actualmente, la actriz tiene 62 años y se encuentra más que feliz dentro del mundo del espectáculo.

Su trayectoria incluye d

e la pantalla chica al doblaje

Manríquez no sólo ha dejado huella en diversas producciones televisivas, también ha prestado su voz como actriz de doblaje (durante más de 26 años) a personajes como la Tía Zelda Spellman en ‘Sabrina la bruja adolescente’, Ramonda en ‘Pantera negra’ e incluso a Narcissa Malfoy en la saga de 'Harry Potter'.

“Poniendo los talentos que la vida me regaló al servicio del mundo. Gracias Dios es un placer servir”, se lee en una publicación en la que Rebeca Manríquez está frente a una computadora.

Su vida amorosa

La actriz estuvo casada con Jorge Lavat hasta 2011, cuando el actor de ‘El estudiante’ murió luego de sufrir una severa infección en la columna vertebral derivada de una cirugía. La pareja no tuvo hijos; sin embargo Rebeca, mantiene una buena relación con los hijos de su difunto esposo.

(...) Jorgito hoy se cumplen 10 años de tu transición y sólo puedo decir que sigues vivo en mí, que tu presencia me sigue acompañando y aunque los recuerdos de lo vivido se conservan con cariño, sé que durante estos 10 años has celebrado todo aquello que he tenido oportunidad de vivir y experimentar”, se lee en una publicación dedicada a Lavat.