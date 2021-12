Carlos Rivera reveló quién es su inspiración para crear música: “derritió de amor” a sus fans

Aun así, los fans de ambos artistas desean saber todo lo que respecta a los enamorados, desde los mensajes “secretos” que se mandan hasta los planes en conjunto que revelan “por accidente”, como la posibilidad de que se conviertan en padres en el 2022.

La conductora de ‘Venga la alegría’ aseguró con motivo de las fiestas decembrinas que uno de sus deseos para el siguiente año es tener un hijo.

Aunque no mencionó a su novio de ‘La Academia’, aseguró: “yo sería la más feliz, es un sueño que tengo en mi vida”.



Ahora, Carlos Rivera mandó un romántico (y muy directo) mensaje a Cynthia Rodríguez, con el que encantó a los fans que están al pendiente de su relación.

Carlos Rivera aseguró que su novia, Cynthia Rodríguez, es su inspiración

El pasado 3 de diciembre, el cantante ofreció en la Arena Ciudad de México el último concierto de su gira ‘Guerra’, que tuvo que poner en pausa debido a la pandemia del coronavirus.

Al respecto, comentó en entrevista con Laura G: “me da alegría cerrar como se debe este tour”.

La conductora también le preguntó quiénes lo acompañarían en una ocasión tan especial, a lo que Carlos Rivera respondió que su familia, “ya sabes quién y tú (Laura G)”.



Siguió diciendo:

“Al final, toda la inspiración de la música que yo hago viene del amor, del amor en general. Siempre he tratado de decir que la música que escribo la gente se la puede dedicar a quien sea, a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres, a Dios, pero yo tengo una inspiración especial que la tienen ahí con ustedes (en ‘Venga la alegría’) y que la amamos, quien la conoce no hay manera de que no la ame y siempre está aquí, en primera fila”.



Dicho y hecho, Cynthia Rodríguez asistió al concierto del intérprete de ‘Recuérdame’, como lo dejó ver en sus historias de Instagram por la noche.



Al final de la cápsula, Ricardo Casares dio detalles de cómo es la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.