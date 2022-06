Camila Cabello presumió sus curvas y celulitis con un bikini: ya no le preocupan las críticas

A lo largo de su carrera, Camila Cabello ha sido abierta con sus fans y medios de comunicación sobre las inseguridades de su cuerpo.

En abril pasado, por ejemplo, la ex integrante de Fifth Harmony relató en su cuenta de Instagram que las fotografías que los paparazzis toman de ella en la playa suelen hacerla sentir “vulnerable y desprevenida”, pues suelen ser criticadas hasta el último detalle en redes sociales.

En el mismo mensaje, explicó que cuando los pensamientos invasivos llegan a su mente, recurre a podcasts de alimentación intuitiva y sigue en redes sociales a mujeres que aceptan su celulitis, estrías, barrigas, fluctuaciones de peso y más.

Además, admitió que intentó “verse mejor” en las fotografías de los paparazzis al comer poco y apretar tanto su estómago hasta que le dolió para terminar preguntándose:

“¿Para quién intento verme atractiva y, realmente soy atractiva hacia mí misma si no puedo relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día en la playa?”.



Al parecer, la cantante ha trabajado en este aspecto de su vida y carrera, pues el 5 de junio fue fotografiada luciendo un mini traje de baño y presumiendo su figura.





Camila Cabello abrazó sus curvas y celulitis al lucir un bikini

A una semana de haber amenizado el show de apertura de la UEFA Champions League en París, la cantante se tomó unos días de vacaciones en Italia. Así lo ha dejado ver con fotos y videos en sus redes sociales.

En medio de su paso por el país europeo, fue captada por los paparazzis en su lado más natural: chapoteando junto a sus amistades en un lago. Durante sus vacaciones, lució un diminuto bikini anaranjado, con un estilo triangular.

En las fotos, se puede observar que a Camila Cabello no le preocupó mostrar su abdomen o su celulitis y, en cambio, se concentró por completo en compartir risas con sus acompañantes.



Ya en julio del 2021, la intérprete de ‘Bam bam’ había mandado un mensaje de ‘body positive’ al respecto. En aquel entonces, fue fotografiada por paparazzis mientras corría por las calles de Los Ángeles y algunos de los comentarios en redes sociales apuntaron al aspecto de su abdomen, por lo que en su cuenta de TikTok expresó:

“Estaba luciendo un top que muestra mi barriga y no la estaba metiendo… porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal (...) y me recordé ‘estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda’. Estoy agradecida por este cuerpo que me deja hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales, con curvas, celulitis, estrías y grasa”.