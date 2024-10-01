Bizarrap

¿Bizarrap sufre descuido?: Así luciría el productor musical sin lentes ni gorra

El cómplice musical de Shakira se ha caracterizado por mantener oculta su identidad a través de una gorra y enormes lentes, accesorios de los que se habría despojado durante un partido de futbol. Así luciría.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Piqué escuchando en vivo la canción de Shakira y Bizarrap? El video del que muchos hablan

Bizarrap habría sufrido un descuido al ser captado sin lentes ni gorra durante un partido de futbol en Miami.

Durante el partido entre Inter Miami FC y Charlotte FC en el partido del 29 de septiembre, el productor musical habría sido captado in fraganti por las cámaras de Apple TV, donde uno de los comentaristas expresó en el show en vivo: “¡Está Biza!”

PUBLICIDAD

El periodista argentino Abel Planelles también destacó en sus redes sociales que el hombre con el jersey del club Inter Miami CF se trataba de Bizarrap, quien, incluso, habría hecho una mueca tras percatarse del enfoque de las cámaras.

Más sobre Bizarrap

¿Piqué escuchando en vivo la canción de Shakira y Bizarrap? El video del que muchos hablan
1:03

¿Piqué escuchando en vivo la canción de Shakira y Bizarrap? El video del que muchos hablan

Univision Famosos
Piqué se sube al volante con el 'Escorpión Dorado' y todo esto le dijo: ¿habló de Shakira?
2 mins

Piqué se sube al volante con el 'Escorpión Dorado' y todo esto le dijo: ¿habló de Shakira?

Univision Famosos
Pudo ser peor: revelan frases originales de Shakira contra Piqué en canción con Bizarrap
3 mins

Pudo ser peor: revelan frases originales de Shakira contra Piqué en canción con Bizarrap

Univision Famosos
Shakira entiende el "significado de ser mujer" tras polémica con Gerard Piqué
3 mins

Shakira entiende el "significado de ser mujer" tras polémica con Gerard Piqué

Univision Famosos
Shakira reaparece con viejo amigo mientras Piqué se fotografía descamisado con Clara Chía
3 mins

Shakira reaparece con viejo amigo mientras Piqué se fotografía descamisado con Clara Chía

Univision Famosos
Piqué quiere hacer una canción con Bizarrap y le dicen que el resultado sería "lamentable"
1:46

Piqué quiere hacer una canción con Bizarrap y le dicen que el resultado sería "lamentable"

Univision Famosos
Shakira rompe 14 Récords Mundiales Guinness: cuatro los comparte con Bizarrap
3 mins

Shakira rompe 14 Récords Mundiales Guinness: cuatro los comparte con Bizarrap

Univision Famosos
Shakira contó a Jimmy Fallon como la difícil separación de Piqué le dio "voz" a las mujeres
3 mins

Shakira contó a Jimmy Fallon como la difícil separación de Piqué le dio "voz" a las mujeres

Univision Famosos

Así luciría Bizarrap sin lentes ni gorra

“Cazan a Bizarrap sin su mítica gorra y sus gafas de sol (...) Nadie le ha hecho una foto por la calle ni nadie le ha hecho una jugarreta”, expresó en Instagram”.

“En pleno estadio, y difundiéndose para millones de espectadores, pillaron a Bizarrap. La imagen a mí me impacta porque no se había visto nunca tan de cerca, tan detallado y sobre todo tan actual. No me lo imaginaba así, no se por qué... Me lo imaginaba rapado y de otra manera”, puntualizó.

@abelplanelles

La cara de Bizarrap

♬ Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap & Quevedo


El cómplice de Shakira en canciones como ‘Music Sessions, Vol. 53’ y ‘Soltera’ se ha caracterizado a lo largo de su carrera por mantener oculta su identidad a través de una gorra y enormes lentes.

Antes de lograr colaboraciones con artistas como Nicky Jam, Nicki Nicole, Residente, Paulo Londra, entre otros, Gonzalo Julián Conde, nombre real de Bizarrap, estudiaba marketing en la universidad de su natal argentina. Además, trabajaba para Warner Music y subía videos a YouTube.

Bizarrap saltó a la fama a nivel mundial en 2020 con la BZRP Music Sessions #36, al lado de la cantante argentina Nathy Peluso.

Video Piqué quiere hacer una canción con Bizarrap y le dicen que el resultado sería "lamentable"
Relacionados:
BizarrapShakiraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD