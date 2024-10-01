¿Bizarrap sufre descuido?: Así luciría el productor musical sin lentes ni gorra

Video ¿Piqué escuchando en vivo la canción de Shakira y Bizarrap? El video del que muchos hablan

Bizarrap habría sufrido un descuido al ser captado sin lentes ni gorra durante un partido de futbol en Miami.

Durante el partido entre Inter Miami FC y Charlotte FC en el partido del 29 de septiembre, el productor musical habría sido captado in fraganti por las cámaras de Apple TV, donde uno de los comentaristas expresó en el show en vivo: “¡Está Biza!”

El periodista argentino Abel Planelles también destacó en sus redes sociales que el hombre con el jersey del club Inter Miami CF se trataba de Bizarrap, quien, incluso, habría hecho una mueca tras percatarse del enfoque de las cámaras.

Así luciría Bizarrap sin lentes ni gorra

“Cazan a Bizarrap sin su mítica gorra y sus gafas de sol (...) Nadie le ha hecho una foto por la calle ni nadie le ha hecho una jugarreta”, expresó en Instagram”.

“En pleno estadio, y difundiéndose para millones de espectadores, pillaron a Bizarrap. La imagen a mí me impacta porque no se había visto nunca tan de cerca, tan detallado y sobre todo tan actual. No me lo imaginaba así, no se por qué... Me lo imaginaba rapado y de otra manera”, puntualizó.



El cómplice de Shakira en canciones como ‘Music Sessions, Vol. 53’ y ‘Soltera’ se ha caracterizado a lo largo de su carrera por mantener oculta su identidad a través de una gorra y enormes lentes.

Antes de lograr colaboraciones con artistas como Nicky Jam, Nicki Nicole, Residente, Paulo Londra, entre otros, Gonzalo Julián Conde, nombre real de Bizarrap, estudiaba marketing en la universidad de su natal argentina. Además, trabajaba para Warner Music y subía videos a YouTube.

Bizarrap saltó a la fama a nivel mundial en 2020 con la BZRP Music Sessions #36, al lado de la cantante argentina Nathy Peluso.