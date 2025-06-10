Famosa comediante enfrenta complicada enfermedad que podría dejarla sin caminar tras superar cáncer

Video Adamari López recuerda cómo fue tatuarse el pezón en medio de su lucha contra el cáncer de mama

Bettyna Salazar, conocida por su entrañable personaje Olga Sana, superó el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2015. Sin embargo, ahora sufre de otra grave enfermedad.

La comediante compartió que tiene osteoporosis avanzada, por lo que está consciente de que más adelante su movilidad se verá afectada.

PUBLICIDAD

"Sigue avanzando la osteoporosis, sí es delicado, pero ahí estamos con un tratamiento", dijo visiblemente preocupada en entrevista con 'De Primera Mano'. " Va a llegar un momento en que no se pueda ni caminar, entonces esperemos que no", añadió con actitud positiva.

Con el humor que la caracteriza, compartió que ha sufrido algunos tropiezos que no han pasado a mayores.

"Lo más chistoso es que me caigo y no me pasa nada bendito Dios, luego me caigo y no se me rompe hueso ni nada, y yo me siento muy bien", añadió.

Bettyna Salazar ya sabe cómo desea morir

Las circunstancias de su salud la han hecho pensar en un "plan b" para cuando llegue el momento de que su movilidad se vea afectada, por lo cual ya prepara todo para de poner "paleterías".

Además, la intérprete de Olga Sana confesó cómo le gustaría que fueran sus últimos días de vida.

" Yo me quiero morir en la raya, que digan '¿Pero cómo que se murió si estaba en tal obra? No pues ahí se quedó'. Yo me quiero morir en la raya, en esto que amamos, que hacemos Dios quiera siempre poder trabajar", sentenció en la entrevista.

La lucha de Bettyna Salazar contra el cáncer

En 2015, Bettyna fue diagnosticada con cáncer de mama y durante varios años enfrentó tratamientos intensivos que incluyeron quimioterapia y cirugía, con lo cual logró superar la enfermedad.

Tras su recuperación, la comediante se dedicó a promover campañas de autoexploración y concientización sobre el cáncer de mama, usando su plataforma pública para alentar a otras mujeres a realizarse chequeos regulares y no ignorar señales de alerta.

PUBLICIDAD

Aunque venció el cáncer, recientemente reveló que padece osteoporosis avanzada.

¿Quién es Bettyna Salazar?

Bettyna Salazar inició su carrera en el modelaje, especialmente en la industria automotriz.