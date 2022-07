Bárbara de Regil asegura que "hay mucha envidia" contra ella y se defiende: "Nací para brillar"

"Mi proteína es la más vendida en MercadoLibre y ahí hubo mucha envidia. Y está bien, respeto el juego de cada quien; también yo me la jugué al salir y decir que mi proteína no tiene mil cosas, es la verdad, no lo tiene, pero muchos dijeron: 'La mía sí, ¿cómo te apago?', pero a mí nadie me apaga porque nací para brillar", aseguró la también 'influencer' de fitness.