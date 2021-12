'Aventurera': el legado de Carmen Salinas que cautivó a la audiencia durante más de 20 años

Telenovelas, películas, obras de teatro, una travesía en la política son parte de la larga trayectoria de Carmen Salinas. Entre sus proyectos más importantes destaca la obra ‘Aventura’, uno de sus más grandes legados que vio la luz por primera vez en el Salón Los Ángeles en 1997.

‘Aventurera’, una historia que Carmen Salinas estaba decidida a contar



Tras la muerte de su hijo Pedro Plascencia el 19 de abril de 1994, Carmen Salinas, quien ya presumía una trayectoria artística de más de 30 años, sobrellevó un episodio bastante oscuro en su vida que casi la lleva al retiro.

No obstante, cuando llegó a ella el libreto adaptado por Carlos Olmos de la película ‘Aventurera’, la primera actriz tuvo una nueva motivación en su vida: llevar a escena esta obra teatral.

Junto con el productor Guillermo Lowder y el director Enrique Pineda, Carmen Salinas desarrolló esta obra que cautivó a la audiencia por primera vez el 28 de octubre de 1997 en el Salón Los Ángeles, un reconocido recinto en la colonia Guerrero en la Ciudad de México.



La famosa puesta en escena nos cuenta la historia de Elena Tejero, una inocente joven que es engañada y vendida por Lucio el guapo a Rosaura, madrota y dueña del burdel Kumbala. En este sitio, Elena se convierte en Aventurera, una cantante y bailarina que deja prendado a Mario Cervera, hijo de Rosaura, y aprovecha este intenso amor para vengarse.

La obra de teatro musical está basada en la película mexicana del mismo nombre estrenada en 1950 y dirigida por Alberto Gout, la cual se coronó como uno de los máximos referentes del cine de rumberas.

Tras su éxito en el Salón Los Ángeles, ‘Aventurera’ se mudó al Teatro Blanquita, otro recinto emblemático de la escena teatral y musical en México. Además de presentarse en este lugar, la obra musical tuvo giras por toda la República Mexicana y en algunas sedes de Estados Unidos.

Carmen Salinas dio vida a Rosaura en ‘Aventurera’



‘Aventurera’ le dio la oportunidad a Carmen Salinas de desenvolverse tanto en el escenario como detrás de bambalinas. La primera actriz mostró su talento con el personaje de Rosaura del Mar, la madrota y dueña del burdel Kumbala.

Como Rosaura, Carmen Salinas compartió el escenario con actrices que encontraron en su obra uno de sus papeles teatrales más reconocidos de su carrera.

La obra debutó con Edith González como la primera Aventurera y a ella se le sumaron grandes actrices como Itatí Cantoral, Adriana Fonseca, Paty Navidad, Lorena Rojas, Yatana, Niurka, Sabine Moussier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillany Marín y Susana González.

Aventurera’: el proyecto al que Carmen Salinas le dedicó más de 20 años



Carmen Salinas estuvo al pie del cañón de ‘Aventurera’ desde su estreno. En la celebración de los 20 años de la obra, la primera actriz dejó en claro el gran compromiso y entrega que tenía con este proyecto.

"El 28 de octubre de 1997 debute con esta maravillosa obra y efectivamente no he faltado ni un solo día a trabajar, por ejemplo sepulté a mi hermana Esthercita a las cinco de la tarde y a las 7 de la noche ya estaba trabajando en Aventurera, no he faltado, ni una sola ocasión"

En este evento, Raymundo Collins, titular del Invi, reconoció el trabajo de Carmen Salinas y le agradeció su entrega a este musical, que se corona como uno de los más famosos en la escena teatral de México.

“Carmen gracias por no rendirte, gracias por tenerte, gracias por ser un ejemplo para el pueblo, para las mujeres que luchan solas por su familia y por ser parte de esta historia de Aventurera”, expresó.



Con ‘Aventurera’, Carmen Salinas brilló en teatro y dejó en ella una parte de su vida y corazón.