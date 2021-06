Asesinan a tiros a actor infantil de Panamá y la actriz Ilse Salas lo despide en redes

" Fernando Xavier de Casta fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a no actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de 'Plaza Catedral', una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro".