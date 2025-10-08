Influencer

Arrestan a ‘influencer’ tras presuntamente quitarle la vida a una mujer: su esposa sería cómplice

El Wero Bisnero fue arrestado cuando intentaba escapar tras presuntamente tratar de borrar las evidencias del crimen en complicidad con su esposa. El 'influencer' enfrenta un proceso legal por el delito de feminicidio.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Rodolfo Sandoval, mejor conocido en redes como ‘El Wero Bisnero’, fue arrestado tras presuntamente quitarle la vida a una mujer de nombre Renata en complicidad con su esposa, Ana Paulina.

El ataque sucedió el 4 de octubre en el octavo piso de un complejo residencial ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con Carlos Jiménez, periodista especializado en nota roja, la agresión se habría registrado en el hogar de Renata, quien se encontraba acompañada de su hija menor de edad.

Según información de testigos, los involucrados habrían tenido una fuerte discusión, lo que habría seguido que el hombre privara de la vida a Renata delante de su hija.

Ante el reporte de los testigos, elementos de seguridad habrían llegado al lugar, donde encontraron una puerta de vidrio corredizo rota, con fragmentos de cristal en el piso de la sala-comedor, el cuerpo sin vida de Renata y huellas, presuntamente del agresor y un menor de edad.

Tras perpetrar el ataque, ‘El Wero Bisnero’ habría regresado a su domicilio en el mismo edificio, en compañía de su esposa, donde intentarían borrar las huellas del delito. En su intento, habrían introducido la ropa manchada de sangre al horno de la estufa, aparentemente, con el fin de quemarla.

Así fue detenido 'El Wero Bisnero' tras supuestamente quitarle la vida a su vecina.
Así fue detenido 'El Wero Bisnero' tras supuestamente quitarle la vida a su vecina.
Imagen Carlos Jiménez / X


Posteriormente, el ‘influencer’ habría intentado huir en su camioneta cuando fue sorprendido por la Policía Municipal de Atizapán. A él lo habrían hallado en ropa interior, mientras que a su camioneta con rastros de sangre.

‘El Wero Bisnero’ vinculado a proceso

El 7 de octubre, ‘El Wero Bisnero’ fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, delito que con el que puede alcanzar hasta 70 años en prisión.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de México no ha informado si la esposa del creador del contenido permanecerá detenida.

