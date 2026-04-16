Polémicas de famosos Arrestan a Ethan Jamieson, actor de ‘The Hunger Games’, por agredir con un arma a varias personas De acuerdo con los reportes, él presuntamente disparó a un automóvil en el que viajaban tres hombres. Las autoridades lo identificaron como el supuesto agresor.



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Ethan Jamieson, quien participó en la cinta ‘The Hunger Games’, ha sido arrestado en relación con un incidente en el que presuntamente agredió a tres hombres con un arma de fuego con la intención de matarlos.

La exestrella infantil fue arrestado en Raleigh, Carolina del Norte, después de que uniformados respondieran a un reporte de disparos, el 22 de marzo alrededor de las 21:52 horas (tiempo local), de acuerdo con el teniente David Davis, del Departamento de Policía de dicha ciudad.

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“Al llegar, los agentes localizaron a la víctima, quien informó que un sospechoso desconocido que se desplazaba en una bicicleta eléctrica había disparado contra su vehículo mientras conducía”, explicó.

“Otras dos personas se encontraban dentro del coche en el momento del percance”, añadió al respecto de los hechos.

Los detectives identificaron al actor de 27 años “como el individuo que efectuó un único disparo en dirección al carro de las víctimas”, por lo que lo detuvieron el 23 de marzo.

Ahora, Jamieson enfrenta tres cargos de agresión con arma mortal con intención de matar, según los registros de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Wake, consultados por E! News.

Su comparecencia ante el tribunal está programada para el próximo 30 de abril. Pese a que el medio solicitó comentarios al agente del artista, no ha obtenido respuesta.

Ethan había sido arrestado previamente por presuntamente “resistirse a un funcionario público” durante un episodio en marzo de 2025 y sentenciado al día siguiente, reporta Us Weekly.

¿Quién es Ethan Jamieson?

La primera gran oportunidad de Ethan Jamieson en la actuación llegó con un papel como invitado en ‘One Three Hill’ en 2009.

Más tarde, apareció en la película de 2010 ‘The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16’. Su última aparición fue un episodio de ‘Justified’, en 2013.

Él interpretó a ‘Bravura’, el tributo masculino del Distrito 4, en la afamada ‘The Hunger Games’, que se estrenó en 2012.

“Sabía que los libros eran populares, pero no sabía que la película iba a tener tanto éxito. Hay muchas cosas buenas [de la producción], pero gastarnos bromas entre nosotros fue bastante divertido”, dijo en entrevista a Clevver TV entonces.