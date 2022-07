Armie Hammer trabaja en un hotel tras ser acusado de agresión sexual y canibalismo

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí. Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó sin preocuparse por mi bienestar", aseguró la joven europea que afirmó haberse sentido "traumatizada" al punto de llegar a plantearse el suicidio.