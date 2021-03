Mujer acusa al actor Armie Hammer de violación y "actos violentos"

Effie, de la que solo se divulgó que vive en Europa, explicó que conoció al protagonista del filme 'Call me by your name' en 2016, cuando tenía 20 años, por medio de la red social Facebook y que pronto se vio envuelta en una "intensa" relación con el actor, que la sometió a "tácticas de manipulación" y "se volvió cada vez más violento", según alegó.

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí. Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó sin preocuparse por mi bienestar", sostuvo la joven que afirmó haberse sentido "traumatizada" hasta el punto de plantearse el suicidio.