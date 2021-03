3 actores de 'Solo para mujeres' están en medio del escándalo por abuso sexual y violencia

En los últimos cuatro meses tres de los exintegrantes de 'Solo para mujeres', show que su productor Sergio Mayer considera "definió una época de un cambio en los derechos de la mujer", han acaparado los titulares de los medios de comunicación. Irónicamente, los actores están en el foco público por las acusaciones en su contra de violencia de género. Ricardo Crespo y Eduardo Rivera están acusados de abuso sexual a menores mientras que Eleazar Gómez enfrenta cargos por violencia doméstica equiparada contra su novia.

Eduardo Rivera formó parte del primer elenco del espectáculo inspirado en la película 'The Full Monty'. Junto con los actores Jorge Salinas, Juan Carlos Casasola, Chao, Arturo Vázquez, Germán Gutiérrez, Raúl Magaña, Hugo Acosta, que fueron invitados por Sergio Mayer y Alexis Ayala para montar el show. Rivera se subió al escenario por primera vez en abril de 1999, día de su estreno. Los famosos presentaron el concepto de striptease teatral en diferentes escenarios de México.

En el año 2009 Sergio Mayer, productor del espectáculo, le dijo a Reforma que 'Sólo para mujeres' había impulsado la carrera de los actores: "Todos se dieron a conocer, para bien o para mal, pero mientras estuvieron en el show, vivieron uno de sus mejores momentos".

Sergio Mayer apoya a las mujeres que denuncian abuso sexual, pero advierte lo grave de hacerlo en redes



Ocho años después de la gira de despedida del primer show, Sergio Mayer y Alexis Ayala anunciaron que el espectáculo volvería a los escenarios con un show retro. "No es sólo hombres o actores quitándose la ropa, es una gran producción", dijo Mayer en julio de 2017. El actor agregó: "Se están viviendo momentos difíciles, especialmente en contra de las mujeres, por eso consideramos que es bastante apropiado volver y darle el reconocimiento y respeto a ellas", publicó El Universal.

Tres meses después, el show se estrenó en la Ciudad de México con la participación de celebridades como David Zepeda, Charly López, Juan Vidal, Cesar Ureña, Eduardo Rodríguez, Nacho Casano, Emmanuel Palomares, Rafael Nieves, Latin Lover, Jorge Aravena, Raúl Coronado, José Carlos Farrera, Edú Muñoz, Ezequiel Meilutis, José Luis Vázquez y Miguel Arce. En el elenco del espectáculo nuevo se integraron Eleazar Gómez y Ricardo Crespo.

En enero de 2019, Sergio Mayer dijo estar orgulloso del show que creó asegurando que con él hicieron "un cambio importante. 'Solo para mujeres' definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer". Sus comentarios generaron controversia.

El escándalo envuelve otra vez a los participantes del espectáculo de striptease por las graves acusaciones contra ellos.

El arresto de Eleazar Gómez

El protagonista de 'Atrévete a soñar' fue detenido la madrugada del 5 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México. Eleazar Gómez fue acusado por su entonces novia, Stephanie 'Tefi' Valenzuela, de golpearla, morderla e intentar estrangularla.

La pareja había ido a cenar y durante la velada el actor pidió matrimonio a la cantante peruana. Cuando volvieron a su domicilio, comenzaron a discutir y los gritos de Valenzuela alertaron a sus vecinos, quienes llamaron a las autoridades.

El 19 de noviembre Eleazar Gómez fue consignado a prisión preventiva hasta que se defina su situación tras ser acusado por violencia familiar equiparada contra 'Tefi' Valenzuela. La modelo no piensa otorgarle el perdón, por lo que se espera que en abril próximo el juez determine si el actor es culpable o no de los delitos que se le imputan.

El caso de Ricardo Crespo

El 16 de febrero pasado, se dio a conocer que el actor Ricardo Crespo había sido enviado a prisión por el presunto delito de corrupción de personas menores agravado. El también cantante permanece en prisión preventiva, a donde fue enviado durante tres meses mientras se investiga la denuncia de abuso sexual que interpuso su exesposa, quien lo acusa de haber abusado sexualmente de su hija de 14 años.

Dos días después, Crespo envió un comunicado de prensa para defenderse: "Me encuentro recluido y sujeto a investigación", se lee en el documento en el que Crespo dijo desconocer el motivo por el cual su ex esposa y su hija denunciaron "los inconcebibles actos". El actor explicó que se divorció de su ex en 2017 y acusó que, dentro del jucio, "de los supuestos hechos que ahora me imputa, nada dijo en su momento".

"Mi papá comenzó a tocarme mediante juegos": Hija de Ricardo Crespo testifica tras denunciar acoso

El 19 de febrero, la joven utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo del público y compartir que estaba viviendo un proceso de recuperación emocional: "Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente, finalizó.

Este 16 de marzo, María, la expareja de Crespo y madre de Valentina, envió un comunicado de prensa para reconocer valentía de su hija por atreverse a hablar del abuso que sufrió por parte de su papá: "Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así tan doloroso. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos el dolor que están sintiendo", escribió.

Las acusaciones contra Eduardo Rivera

El 11 de marzo pasado, Vanesa Sumano tomó su cuenta de Twitter para denunciar el presunto abuso sexual que sufrió de parte del actor Eduardo Rivera: "Hoy les hablaré del hombre que abusó de mí. El actor mejor conocido como Eduardo Shacklett. Este tipo de actualmente 56 años abusó de mí cuando tenía 17 años", escribió en un tuit.

La joven reveló que el actor la había manipulado física y emocionalmente: "Se aprovechó en todo momento de mí, de mi vulnerabilidad". En entrevista para Venga la Alegría explicó que se habían conocido en las grabaciones de una telenovela: "Ahí él se me acercó, me preguntó cómo me llamaba, cuántos años tenía y él estaba consciente en todo momento de mi edad", mencionó. La joven de ahora 24 años relató cómo ocurrió el abuso: "Me llevó al departamento de un amigo suyo porque me dijo que en los hoteles no nos podían ver porque él era una figura pública. Su amigo se hizo de la vista gorda, le dijo que podríamos pasar a su recámara y ahí fue donde ocurrió el abuso".

"Me manipuló": Vanesa Sumano asegura que Eduardo Rivera abusó sexualmente de ella a los 17 años



Explicó que tenía mucho miedo de rechazarlo: "Me congelé, entré en shock, me sentía sucia, me sentía mal. Lo único que podía hacer era llorar. En varias ocasiones repetí que me dolía, que parara, pero él me decía que no", mencionó la joven, que se atrevió a hablar del hecho nueve años después. "Me gustaría que él se enfrente a la justicia, que me vea a los ojos y niegue lo que hizo", denunció en televisión.