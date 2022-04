Ariadne Díaz responde si piensa dejar México después de que le robaron los espejos de su auto

La actriz agradeció no haber estado al momento del robo, pero pidió que no se normalice este tipo de actos: " Ya estamos tan acostumbrados, como si esto fuera normal o estuviera bien, a uno le queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustarás… no, no es normal", dijo con un semblante de hartazgo por la situación que se vive en general en su país.