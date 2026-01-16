Ari Telch

Ari Telch de luto por la muerte de su mamá: así lo dio a conocer

El actor compartió unas palabras de despedida para su madre. Él subió a redes sociales una fotografía de ella cuando era joven.

Ari Telch se encuentra de luto por la muerte de su madre, Raquel Benforado.

El actor dio a conocer por medio de Instagram la lamentable noticia, este 14 de enero. Él compartió una imagen de su progenitora.

“Te fuiste, mamá. DEP [Descansa en paz], Tova”, escribió para acompañar la postal.

Hasta el momento, quien fuera el protagonista de exitosas telenovelas no ha revelado qué le sucedió a su madre.

Ante la pérdida de Telch, personalidades como Verónica Langer, Arturo Vázquez y Yolanda Ventura le manifestaron sus condolencias.

Ari Telch compartió la noticia sobre la muerte de su mamá.
Mamá de Ari Telch padecía estas enfermedades

En mayo de 2018, el programa ‘De primera mano’ reportó que doña Raquel Benforado, de entonces 75 años, fue “diagnosticada con Parkinson y demencia senil”.

“Es adorada. Se pelea todo el tiempo contra el planeta y contra el mundo, pero pues así es”, contó en aquel mes Ari Telch al medio.

El histrión recordó algo de lo que vivió en su infancia al lado de Tova, como la llama cariñosamente.

“Yo creo que lo más cercano que hacíamos es que me pagaba 5 centavos por cada cana que le sacaba, cuando tenía como 35 años. Sí me juntaba mis 5 o 6 varos [pesos]”, relató entre risas.

