Ari Telch de luto por la muerte de su mamá: así lo dio a conocer

Video Así ha logrado Ari Telch controlar el trastorno bipolar que lo atormenta desde joven

Ari Telch se encuentra de luto por la muerte de su madre, Raquel Benforado.

El actor dio a conocer por medio de Instagram la lamentable noticia, este 14 de enero. Él compartió una imagen de su progenitora.

“Te fuiste, mamá. DEP [Descansa en paz], Tova”, escribió para acompañar la postal.

Hasta el momento, quien fuera el protagonista de exitosas telenovelas no ha revelado qué le sucedió a su madre.

Ante la pérdida de Telch, personalidades como Verónica Langer, Arturo Vázquez y Yolanda Ventura le manifestaron sus condolencias.

Ari Telch compartió la noticia sobre la muerte de su mamá. Imagen Ari Telch/Instagram

Mamá de Ari Telch padecía estas enfermedades

En mayo de 2018, el programa ‘De primera mano’ reportó que doña Raquel Benforado, de entonces 75 años, fue “diagnosticada con Parkinson y demencia senil”.

“Es adorada. Se pelea todo el tiempo contra el planeta y contra el mundo, pero pues así es”, contó en aquel mes Ari Telch al medio.

El histrión recordó algo de lo que vivió en su infancia al lado de Tova, como la llama cariñosamente.