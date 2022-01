Andrés García necesita un donador de sangre: explicó cuál es el padecimiento que sufre

A sus 80 años, Andrés García parecía encontrarse con una buena salud; sin embargo, el 18 de enero informó en una entrevista que tiene un padecimiento que afecta de manera directa a los globulos rojos, lo cual hace que su situación sea delicada.

Andrés García necesita

una donación de sangre especial

En el programa matutino Hoy, su esposa Margarita Portillo reveló un poco sobre el padecimiento que tiene su esposo.

"Tiene una condición en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco".



Agregó que no ha sido fácil iniciar con el tratamiento, debido a que García tiene sangre O negativa, la cual es poco común, así que un doctor está ayudando a la pareja para conseguirla.

En la entrevista, García también mencionó que su tipo de sangre es especial, pues solo puede recibir transfuciones de ese tipo de sangre y no es posible aplicarle ningún otro.



Incluso comentó que posiblemente este problema de salud pudo ser atribuido debido a una operación que recibió años atrás.

"He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio".



Finalizó diciendo que pase lo que pase, él tomó la decisión de heredar en vida a sus seres queridos y "todo va a quedar en su lugar antes de que se vaya".

¿Qué enfermedad padece Andrés García?

La pareja de famosos no mencionó el nombre del padecimiento que tiene Andrés García, pero por su descripción podría tratarse de una anemia hemolítica, la cual se caracteriza porque el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos en la sangre y esto ocasiona que los eritrocitos se destruyan antes de lo normal, de acuerdo al portal Medlineplus.

Puede ser causada por diversos factores como problemas autoinmunes, anomalías genéticas, infecciones, presencia de coágulos de sangre en los vasos sanguíneos o debido a una transfusión de sangre con un tipo diferente que no es compatible.

Sus síntomas se caracterizan porque los afectados experimentan debilidad, pielpálida, mareos, confusión, frecuencia cardiáca rápida entre otros más.