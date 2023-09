Así fue el día que Andrea Escalona debutó en las telenovelas en brazos de Maribel Guardia

“En ese momento estaba casada y su papá estaba enamorado de Maribel. Me piden a Andreita para que sea hija de Maribel Guardia; yo dije que no, pero él (su esposo) dijo que sí porque se quería sacar la foto con Maribel, me decía: ‘No vayas, yo llevo a la niña’. Así fue su primer contrato de la ANDA”, agregó.