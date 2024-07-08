Ana María Orozco, protagonista de 'Yo soy Betty, La Fea', confirma noviazgo con famoso actor y político

Video El último mensaje de Lina Marulanda, actriz de 'Yo soy Betty, la fea’, antes de quitarse la vida

La actriz colombiana Ana María Orozco, mundialmente conocida por su papel en la icónica telenovela 'Yo soy Betty, la fea', y el actor y exministro peruano Salvador del Solar, han oficializado su relación.

A través de una foto compartida en Instagram el día de su cumpleaños 51, la actriz confirmó su noviazgo: "Todo mi amor para ti siempre, @saldelsol. El mejor regalo, estar a tu lado. Gracias", escribió la actriz el pasado 4 de julio.

Ana María Orozco dedicó un romántico mensaje a su novio, Salvador del Solar. Imagen Ana María Orozco/Instagram



Del Solar también dedicó cariñosas palabras para la actriz colombiana: Feliz cumpleaños, @anaorozcoof hermosa. Qué alegría tan inmensa estar a tu lado y celebrar tu vida. Todo mi amor para ti, siempre".

La publicación generó una ola de felicitaciones y comentarios positivos de sus seguidores y cercanos, entre ellos, el de Lorna Cepeda, quien le escribió: "¡Te adoro mi Ani!".

¿Cómo inició el romance de Ana María Orozco y Salvador del Solar?

El vínculo entre ambos se remonta a hace años, se conocieron en 2016 cuando trabajaron juntos en la serie 'El regreso de Lucas', según reporta ¡Hola!.

La primera muestra pública de amor ocurrió en mayo de 2022, cuando Ana María visitó Lima, Perú, y fue vista en compañía del político peruano. La noticia se propagó rápidamente cuando la cuenta de Instagram Lima Gallery publicó una fotografía de ambos tomados de la mano en el distrito de Barranco.

¿Quiénes fueron parejas de Ana María Orozco y Salvador de Solar?

Ana María Orozco ha estado casada en dos ocasiones. La primera ocasión que llegó al altar lo hizo con el actor Julián Arango, su compañero en 'Yo soy Betty, La Fea', en 1999. Su unión duró solo un año.

Tras su ruptura, comenzó una relación con el fotógrafo de la telenovela, Pedro Franco, hasta 2004, según información del diario El País de Colombia.

En 2005, la actriz se casó con Martin Quaglia y junto a él procreó a sus dos hijas: Lucrecia y Mía. Su matrimonio terminó en 2012, después de 7 años de relación.

Un año después de su divorcio, Ana María empezó una relación con Maxi Ghione. En 2015, él anunció su ruptura.