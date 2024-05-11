Ana Layevska

Ana Layevska aclara polémica sobre acusaciones de maltrato animal: "Tendré más cuidado"

La actriz ucraniana negó haber cometido maltrato animal durante sus vacaciones en las Islas Caimán. El 8 de abril fue señalada por publicar un video donde convive con mantarrayas.

Ashbya Meré.
Ana Layevska fue víctima de críticas y señalamientos por presunto maltrato animal el 8 de abril, cuando compartió un video donde convive con una mantarraya durante sus vacaciones en las Islas Caimán en el Caribe.

"Nunca había nadado con mantarrayas y mucho menos tratado de darle un beso. Y vaya que me ha tocado dar muchos besos actuando. Pero ¡nunca una criatura marina! Aquí mi amiga me está dando un masajito en la espalda y conociéndome. Y claro el chapuzón del final el remate perfecto. Algo que definitivamente hay que vivir. Si es que se atreven…", escribió la protagonista de Dos Veces Ana en Instagram.

En el breve video se aprecia a la ucraniana en el mar mientras uno de los guías carga a una mantarraya que le golpea la espalda, lo cual desató comentarios como "eso es maltrato animal amiga", "ningún viaje de turismo debe incluir animales", "molestar a un animal en su hábitat y obligarlo a interactuar con uno e malísimo".

Ana Layevska en Islas Caimán.
Imagen Ana Layevska/Instagram

Ana Layevska rompe el silencio

Un mes después de la polémica, la actriz habló con la prensa al respecto y negó haber cometido maltrato animal.

" No, para nada. La verdad yo no tenía idea de que eso podría causar algún tipo de polémica, pero bueno, gracias a mis seguidores ya lo sé, la próxima vez tendré más cuidado", dijo a los medios, entre ellos el canal de YouTube del reportero Alan Saldaña.

La actriz se mostró tranquila ante las críticas y destacó que el público tiene derecho a opinar.

"Las redes sociales son para eso (…) Yo creo que cada quien tiene derecho de opinar y tener su punto de vista, yo no tenía el conocimiento, repito, no tenía el conocimiento de que eso podría ofender a alguien".

Fue a principios de abril cuando Ana Layevska compartió en Instagram algunas imágenes de sus vacaciones en las exóticas Islas Caimán.

Vacaciones familiares de Ana Layevska en la Riviera Maya y las Islas Caimán.
Imagen Ana Layevska/Instagram
