Hermana de Ana Bárbara reacciona a los problemas legales de su familia: esto dijo de la cantante

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Esmeralda Ugalde respondió a los problemas legales que afectan a su familia después de que se hiciera público que Ana Bárbara está llevando a cabo un proceso legal contra su hermano Poncho Ugalde por presunta violencia familiar.

La media hermana de Ana Bárbara afirmó que, aunque está al tanto de lo que sucede en su entorno familiar, ha optado por mantenerse al margen debido a su admiración por todos sus hermanos.

“No me meto en líos, trabajo en mí. Lo que no puedo mejorar en los demás, lo mejoro en mí. Les mando luz, les mando bendiciones”, respondió en la emisión de este 26 de marzo de ‘Venga la Alegría’ tras ser cuestionada sobre los problemas que afectan a sus parientes.

Así habló de Ana Bárbara

Además, Esmeralda Ugalde expresó su especial admiración por Ana Bárbara, la intérprete de 'Bandido', quien ha sido su fuente de inspiración en su desarrollo artístico. También elogió a sus otros hermanos, recordando momentos en los que los vio crecer en el medio artístico.

“Los admiro a todos mis hermanos porque sí, me llevan unos cuantos añitos y los vi crecer en el medio. Ana ha sido mi figura, mi ejemplo a seguir en la música, como artista, como mujer porque es muy luchadora, entonces, yo solo tengo puras flores para ellos”, dijo.

Esmeralda Ugalde es la media hermana de Ana Bárbara. Imagen Mezcalent



“Pancho también tiene muchísimo talento, (me acuerdo) cuando pegaron en Los Elegidos con ‘Fruta prohibida’”, continuó.

Así ha logrado mantenerse al margen de la polémica

En cuanto a la polémica, Esmeralda señaló que hasta la fecha ninguno de sus hermanos ha buscado su mediación para resolver la situación. Sin embargo, incluso si lo hicieran, ella preferiría no involucrarse.

“No, la verdad que no (me han pedido que sea mediadora), te mentiría”, expuso. “Yo vivo mi vida y dejo vivir a los demás, no me clavo con nada y no me tomo nada personal”, añadió.

"He aprendido a ir a terapia para limpiar y no dejar que ese basurero caiga en tu corazón, en tu alma y en tu mente, entonces, hay que vivir así porque al final, nos vamos a ir sin nada, solamente el gozo de la vida”, sentenció.

¿Quién es Esmeralda Ugalde?

Esmeralda Ugalde González nació el 27 de octubre de 1991en Río Verde, San Luis Potosí y es fruto de la relación entre Antero Ugalde y Antonia González.