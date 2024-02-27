Amy Schumer descubrió que tiene una enfermedad gracias a los 'haters': ¿qué es el Síndrome de Cushing?

Video Miley Cyrus estuvo a punto de no volver a cantar: dos enfermedades la paralizaron

Amy Schumer ha estado bajo el escrutinio público en fechas recientes. A principios de febrero, hizo múltiples entrevistas para promocionar su más reciente serie de televisión, sin embargo, miles de personas en el Internet se concentraron en otra cosa: su apariencia física. En especial, lo hinchado y rojo que se veía su rostro. Ahora, la comediante y actriz revela lo que hay detrás de su cambio.

Amy Schumer revela que padece síndrome de Cushing

El 15 de febrero pasado, la intérprete respondió con sarcasmo a las críticas que había recibido a través de redes sociales:

“¡Muchas gracias por los aportes de todos sobre mi cara! He disfrutado de la retroalimentación y la deliberación sobre mi apariencia como lo hacen todas las mujeres durante casi 20 años. Y tienen razón, ahora mismo (mi cara) está más hinchada de lo normal. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune sobre la que toda mujer debería leer”, escribió en su cuenta de Instagram.



Pero eso no era lo único que pasaba. En entrevista con ‘News Not Noise’, publicada el pasado 23 de febrero, la actriz de ‘I Feel Pretty’ reveló otra condición médica que padece: síndrome de Cushing.

La estrella de 42 años explicó que si bien algunas formas de esta enfermedad “pueden ser fatales” o “requerir de cirugía cerebral o la remoción de las glándulas suprarrenales”, en su caso, “se resolverá solo”.

En la conversación, también contó lo difícil que fue dar con este diagnóstico:

“Mientras hacía prensa frente a la cámara para mi programa de Hulu, también estaba en máquinas de resonancia magnética durante cuatro horas seguidas, con mis venas cerradas por la cantidad de sangre extraída y pensando que tal vez no estaría presente para ver crecer a mi hijo [...] Han sido un par de semanas alocadas para mi familia y para mí”.

Amy Schumer

“Aparte de los temores sobre mi salud, también tenía que estar frente a la cámara y con la opinión del Internet”, añadió.



En ese sentido, dijo que descubrir que el síndrome de Cushing que padece se “resolverá por sí mismo”, fue “la mejor noticia imaginable”: “Me siento renacida”.

Con un diagnóstico claro y un pronóstico positivo, Amy Schumer agradeció “al Internet” porque a través de las críticas se dio cuenta de que “algo estaba mal”.

La actriz de ‘Life & Beth’ aclaró que decidió hacer pública esta y otras enfermedades porque “quería abogar por la salud de las mujeres”.

“Deseo tanto que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables al luchar por su propia salud en un sistema que normalmente no les cree. [...] Quiero que las mujeres sepan que es anormal tener períodos extremadamente dolorosos y que encuentren a alguien con experiencia en el diagnóstico y operación de endometriosis. Quiero que las mujeres que vomitan horriblemente en el segundo y tercer trimestre [sepan que] pueden tener hiperémesis gravídica como la que yo tuve. Quiero que las mujeres valoren sentirse fuertes, sanas y cómodas en su propia piel”, anotó.

Amy Schumer

¿Qué es el síndrome de Cushing?

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK, por sus siglas en inglés) lo define como un “trastorno que ocurre cuando el cuerpo produce demasiada hormona cortisol durante un largo período de tiempo”.

El cortisol es una hormona que el cuerpo produce en las glándulas suprarrenales y que ayuda a mantener la presión arterial, regular la glucosa en la sangre y reducir la inflamación. También se le asocia con el estrés porque es liberada en esos momentos.

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de Cushing también puede ser consecuencia de tomar demasiados medicamentos llamados glucocorticoides.

El Servicio Nacional de Salud británico detalla que en ocasiones extraordinarias, tumores, usualmente no cancerígenos, lo pueden detonar.

Síntomas del síndrome de Cushing

Las citadas fuentes médicas señalan que la condición se manifiesta de las siguientes maneras:

Aumento de peso al mismo tiempo que la persona tiene piernas y brazos delgados

Aumento de peso en el área del rostro, que, en consecuencia da un aspecto más redondo a la cara

Un bulto de grasa entre los hombros

Músculos debilitados

Moretones con facilidad

Estrías anchas de color morado en el abdomen, pecho, caderas y debajo de los brazos