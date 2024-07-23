¿Qué pasó con Alizée? La cantante francesa desapareció y así se ve actualmente

Video ¿Alizée se está quedando calva? Fans critican la apariencia de la cantante: esto pasó con ella después de la fama

Alizée, la cantante francesa, no se imaginó lo famosa que sería con 'Moi...Lolita'

Alizée, la famosa cantante francesa intérprete de ‘J’en ai marre’, ha regresado al ojo público tras muchos años de ausencia. ¿Por qué desapareció en el punto más alto de su carrera?

Alizée Jacotey, conocida únicamente como Alizée, nació en Córcega, Francia, en 1984. Dio inicio a su carrera cuando apareció en el programa de talentos Graines de Star en Francia, teniendo tan solo 15 años. La famosa cantante francesa Mylène Farmer vio el potencial en Alizée y la acompañó en la producción de su primer disco, ‘Gourmandises’ (Golosinas). Lo que no se imaginaban era que la música de Alizée tendría popularidad a tal nivel mundial: la cantante se hizo famosa en Latinoamérica, Corea y Japón.

Entre los éxitos más grandes de Alizée está ‘J’en ai marre’ y ‘Moi…Lolita’, esta última dándole una imagen juvenil y coqueta. Pero fue justo en 2003, su mayor pico de popularidad, que la cantante dejó los escenarios sin dar explicación alguna.

Alizée se casó en secreto y tuvo una bebé: ¿quién era su pareja?

Las dudas sobre el paradero de Alizée fueron tantas que un año después, una revista reveló unas fotos del certificado de matrimonio de la cantante, quien en 2003 se casó en secreto con Jérémy Chatelain, cantante y bailarín francés. Se supo posteriormente que la pareja había tenido una hija, Annily. Alizée se alejó de los escenarios pues, era tal su fama que no quiso exponer a su familia a los problemas que el ojo público puede causar.

Alizée regresó a los estudios en 2007, sin embargo, a sus siguientes álbumes no les fue tan bien como a los primeros. De hecho, no fueron bien recibidos por la crítica ni por los fans. Esto debido a que el pop era distinto al que Alizée interpretaba a inicios de su carrera. Quizás esto se debió a la falta de Mylène Farmer, su mentora, en la producción.

Alizée hoy: encontró una segunda oportunidad en la televisión

Alizée encontró una oportunidad en otro lado: la televisión, y fue ahí donde conoció a su segundo esposo. En 2011 la cantante se divorció de Jérémy Chaterlain, para tres años después encontrarse con Grégoire Lyonnet, quien sería su compañero en ‘Dance avec les les stars’. A la pareja le tocó ser equipo de baile, y la química entre ambos fue inevitable. La pareja se casó en 2016 y tuvieron una hija, Maggy, en 2019.

Actualmente Alizée y su esposo tienen una escuela de baile en Córcega, la isla natal de la estrella. Aunque Alizée ha realizado algunos conciertos, no parece tener interés en hacer música, sino en hacer lo que más le gusta: dedicarse a su familia.