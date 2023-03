¿Alessandra y Eugenio Derbez se unirán a la ola de separaciones? Ella aclara cómo están

"A veces hasta nos reclamamos. De repente le digo: ¿Por qué no sabía yo de esto? o ella me dice: ¿Por qué no me habías avisado de esto otro? Y es que a veces estás en la vorágine del día a día y no te da tiempo, o lo das por hecho", confesó Eugenio Derbez frente a Alessandra Rosaldo.