Caifanes Exintegrante de Caifanes en coma tras sufrir derrame cerebral: lo que se sabe Alejandro Marcovich atraviesa por momentos complicados de salud tras ser hospitalizado de emergencia. El exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en coma.

Video Sandra Lee relata en vivo el aterrador momento que vivió al sufrir isquemia cerebral en pleno show

Alejandro Marcovich, exguitarrista del grupo de rock Caifanes, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral que lo mantiene en coma.

La noticia de su hospitalización fue reportada por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego Marcovich, a través de un comunicado en el que también se informó que el estado de salud del músico se mantiene con pronóstico “reservado”.

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“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche, el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el que fue trasladado de urgencia al hospital”, señalaron.

“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado. Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”, agregaron.

En el escrito no se dieron más detalles sobre el estado de salud del exintegrante de Caifanes. Sin embargo, se dio a conocer que “por este motivo no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso”.