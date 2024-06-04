Villano de Marea de Pasiones de luto por la muerte de su papá: así se despide

Video Imágenes fuertes: momento en que quitan la vida a ‘influencer’ ecuatoriano en un circo

Alejandro de la Madrid está de luto por la muerte de su papá, don José Gabriel Manuel de la Madrid Salceda, a quien a través de sus redes sociales despidió con un sentido mensaje.

Al pie de dos fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, el villano de Marea de Pasiones lamentó la partida de su papá, a quien describió como su “maestro más grande”.

PUBLICIDAD

“¡¡Que tu trascendencia sea libre y brillante como lo fue tu vida padre hermoso!! Gracias, gracias, por ser mi maestro más grande y por el trabajo tan amoroso que hiciste conmigo”, escribió este 4 de junio.

Así se despidió Alex de la Madrid de su papá. Imagen Alejandro de la Madrid / Instagram



Alejandro de la Madrid concluyó su texto con una promesa hacia su papá, dejando claro que siempre vivirá en su corazón.

“¡Unas cubas o qué José Gabriel Manuel, te amo por siempre y para siempre vives en mí! Tu güero, Petronilo”, enfatizó.

Famosos como Michel Duval, Cinthia Aparicio, María Chacón, José Ron, Oka Giner, Fabiola Campomanes, Carmen Villalobos, Matías Novoa, entre otros, lamentaron la pérdida de Alejandro de la Madrid.

Asimismo, su agencia de representación y Giselle González, productora de la telenovela Marea de Pasiones (que puedes ver en ViX), se sumaron a las condolencias.

Lamentan la muerte del papá de Alejandro de la Madrid. Imagen Alejandro de la Madrid / Instagram

Así hablaba Alejandro de la Madrid de su papá

Las fotografías con las que Alejandro de la Madrid anunció el fallecimiento de su papá forman parte de una campaña que grabaron juntos en 2021.

Aquella ocasión, don José Gabriel reveló “lo más padre” de ser papá, mientras que el actor se deshizo en halagos por él.

“Los más padre de ser papá es crecer con tus hijos y ver el desarrollo que tienen ellos. Eso es lo más padre”, decía don José.