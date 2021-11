Adele se reconcilió con su papá antes de que muriera: sanó sus heridas de la infancia

Fuera de los reflectores, los escenarios y la fama, la vida personal de la cantante británica Adele ha tenido momentos turbulentos, como su divorcio y un conflicto con su padre desde que era pequeña.

Mark Evans, el padre de Adele, tenía problemas de alcoholismo y la abandonó cuando tenía 3 años, situación que ocasionó una herida de por vida en la cantante, pero se reconciliaron antes de su muerte.

Los conflictos de Adele con su padre

En una entrevista exclusiva de CBS con Oprah Winfrey, Adele habló sobre su nuevo disco '30', los momentos que vivió para escribir las canciones y el conflicto con su padre.

Mark Evans murió en mayo de 2021, pero la cantante viajó a Gales para verlo y tener una reconciliación antes de su muerte.



Según contó Adele, los problemas de alcoholismo de su padre ocasionaron que la abandonara cuando era una niña, dejando una herida que la perseguiría en su vida adulta.

"Él fue la razón por la que no he accedido completamente a estar en una relación amorosa con alguien. Creo que nunca he estado por completo en ninguna de mis relaciones. Siempre tuve este miedo, desde muy joven, de que me fueran a dejar de cualquier manera, así que pensaba 'me voy a ir o no voy a invertir en esto'", contó Adele en la entrevista



La cantante declaró en la entrevista que ese miedo fue la razón por la que se divorció en 2019 de Simone Konecki y se dijo “avergonzada” de “faltarte al respeto” de esa manera al matrimonio, pues es una unión que ella respeta, pero sentía que se había fallado a sí misma y a su hijo al separarse.

Adele se reconcilió con su padre antes de que muriera

Adele describió la conducta de su padre en su infancia como una “absoluta falta de presencia y esfuerzo”; sin embargo, explicó que, con el paso del tiempo, entendió que “fue el alcohol quien lo separó de ella”.

La intérprete de 'Hello' contó que su terapeuta la hizo enfrentar a su versión de 7 años, encontrando a una niña triste. Es por eso que necesitaba sanar su herida de la infancia antes de que su padre muriera.

Adele visitó a su padre en su lecho de muerte para mostrarle su nuevo álbum y conversar con él sobre su pasado.

"Fue muy sanador y, cuando él murió, fue como si la herida se cerrara. Sentí que se llenó ese enorme hueco vacío. Nos perdonamos mutuamente. Encontramos nuestra paz juntos", comentó la cantante.



El padre de Adele murió a los 57 años debido a un cáncer de intestino. La adicción de su padre hizo reflexionar a la cantante sobre su estilo de vida y renunció al alcohol y comenzó a hacer ejercicio.