Adele se burló de sus exnovios en una entrevista: le parecen incompetentes

La cantautora británica de 33 años bromeó sobre sus exnovios en el especial de ITV titulado 'Una audiencia con Adele' e hizo reír al público.

En el programa Adele cantó algunos de sus éxitos, así como temas de su nuevo álbum '30' y después hubo una sección de preguntas y respuestas con sus conocidos famosos del público.

Adele tiene exnovios "inútiles"

Todo ocurrió cuando su amigo Alan Carr, presentador de televisión, le preguntó cómo sería la canción que le escribirían sus ex, si tuvieran que hacerlo.

La intérprete de 'Hello' y 'Rolling in the Deep' soltó una risa y contestó que es muy probable que se titulase 'No one likes you' (A nadie le caes bien, en español), aunque de inmediato agregó que era imposible, ya que son tan incompetentes que nunca podrían escribir una canción.

"La verdad es que no me puedo imaginar a ninguno de ellos haciendo algo así, porque la mayoría no sabe hacer siquiera las labores del día a día. He dicho la mayoría de ellos, no todos. En cualquier caso, no creo que fuera a salirles bien”.

¿Quiénes son los ex de Adele?

Adele mantuvo una relación casi por diez años con Simon Konecki. Fueron pareja desde el 2011 y se casaron en 2018; un año después se separaron, pero el trámite de su divorcio fue hasta este año. Tienen un hijo de 9 años llamado Angelo.

En su nuevo álbum llamado ’30’ la cantante se inspiró en su reciente divorcio y lanza indirectas a Konecki en sus canciones, con letras como: “Es muy triste que un hombre como tú pueda ser tan flojo”.



En noviembre admitió a la Revista The Face que luego de su divorcio también tuvo un romance secreto con una persona cercana, alguien que siempre la ha amado y ella también le tiene mucho cariño, pero que las circunstancias nunca fueron las correctas para desarrollar algo duradero.

“No estaba saliendo con alguien. Había alguien a quien amaba, de quien no estaba enamorada, pero le tenía tanto cariño, y se lo he tenido durante años, pero no podía fingir que no estaba en mi propia tormenta (…) Esta persona me estaba pidiendo que me lanzara (a una relación). Y no pude porque todavía me estaba recuperando de la ruptura de mi matrimonio”.