"Besitos hasta el cielo papá Wilmer": Adamari López sufre muerte de familiar y así se despide

Video Adamari López llora al hablar de la “traición” que no logró ver en su vida: ¿se refirió a sus ex?

Adamari López expresó su dolor por la pérdida de un ser querido en un mensaje compartido en redes sociales el 24 de marzo.

Adamari López se despide de familiar

La conductora Adamari López compartió en su cuenta oficial de Instagram la triste noticia del fallecimiento de su cuñado, Wilmer Lugo. En una emotiva publicación, expresó su dolor y agradeció el cariño que él le brindó.

“Desde que tengo 8 años formas parte de mi familia y estás en la mayoría de mis recuerdos, fuiste un hermano más y te agradezco el cariño, el amor que nos diste a mi y a toda la familia, esa enfermedad te llevó muy pronto! Te quiero y te querré siempre! Te mando besitos hasta el cielo papá Wilmer”, escribió Adamari López.

Wilmer era el esposo de su hermana Adaline, quien también mostró su dolor ante la muerte de su pareja: "Con profundo dolor les quiero informar que mi esposo Wilmer Lugo ha partido con el señor. Gracias por sus oraciones".



La expareja de la conductora Adamari López, Toni Costa, se unió a las despedidas ante la muerte del cuñado de la presentadora.

En sus palabras, Toni expresó: “Papá Wilmer, siempre me sentí como un hijo para ti. Gracias por todos esos momentos vividos y por tu cariño. Descansa en paz”.

Adamari López pidió ayuda

Hace dos días, Adamari López compartió una serie de videos en su perfil personal, solicitando a sus seguidores en Puerto Rico que donaran sangre para su cuñado, Wilmer.

En ese momento, Wilmer se encontraba ingresado en cuidados intensivos y aunque no se reveló la causa, se destacó que su estado era muy grave.