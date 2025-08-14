Acusan a Priscilla Presley de acelerar la muerte de su hija Lisa Marie por millonaria herencia

Video Los terribles matrimonios de Nicolas Cage: se arrepintió de casarse con 5 mujeres (con una duró 4 días)

A más de dos años del fallecimiento de Lisa Marie, única hija de Elvis Presley, su madre, Priscilla Presley está siendo acusada de acelerar su muerte por millonaria herencia que dejó el cantante.

El lunes 11 de agosto, los exsocios comerciales de Priscila Presley presentaron una demanda por presunto fraude e incumplimiento de contrato, pero también por supuestamente acelerar la muerte de su hija Lisa Marie.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por The Post, la exesposa de Elvis Presley quería recuperar el control del fideicomiso de su hija, que incluye derechos sobre Graceland y la imagen del ‘Rey del Rock and Roll’.

“Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba la amenaza de los esfuerzos de Lisa por destituir a Priscilla como única administradora del fideicomiso irrevocable del seguro de vida de Lisa, y Priscilla quería, en última instancia, controlar el fideicomiso Promenade y Graceland”, se afirma en la demanda.

“En su casa, la semana siguiente (tras el fallecimiento de su hija), Priscilla exclamó: ‘Yo soy la reina. Yo estoy a cargo de Graceland’”.

Según la revista Rolling Stone, Lisa Marie Presley, al ser la única hija del ‘Rey del Rock and Roll’, tenía asegurada una millonaria herencia, por lo que tras su muerte, Priscilla habría impugnado una corrección de 2016 al fideicomiso que designaba a la hija de Lisa, Riley Keough, y al hijo fallecido de ésta, Benjamin Keough, como co-fideicomisarios, lo que la dejaba a ella fuera del legado familiar.

Equipo legal de Priscilla Presley responde a la demanda

Marty Singer, abogado de Priscilla Presley, calificó estas acusaciones como “una de las demandas más vergonzosas, ridículas y sin fundamento” que jamás había visto.

“Esto no es más que un intento triste y cruel de manchar falsamente la reputación de una mujer de ochenta años en flagrante represalia por presentar una demanda para reparar la conducta indebida de Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores”, dijo Singer a The Post en un comunicado.

“Acusar a una madre en duelo de contribuir a la muerte de su hija no es una defensa sensata; es una difamación maliciosa y debe ser ampliamente condenada. Estas acusaciones falsas carecen por completo de validez y confiamos en que este caso será desestimado”, sentenció el abogado.

Lisa Marie Presley falleció el 12 de enero de 2023 a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.