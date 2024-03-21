Actriz de ‘Lo que la vida me robó’ sufre muerte de ser querido y así lo despide: “Mi alma está sufriendo”

Video Kimberly Flores rota por la muerte de su sobrina a los 23 años: “No tengo fuerzas ni aliento”

Gaby Rivero, quien interpretó a ‘Carlota Mendoza’ en ‘Lo que la vida me robó’, está pasando por un momento de duelo. La actriz compartió en sus redes sociales que ha perdido a un ser querido, al cual despidió con un emotivo mensaje.

Actriz de ‘Lo que la vida me robó’ enfrenta muerte de ser querido

La actriz Gaby Rivero, de 59 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram el difícil momento que está atravesando. Publicó varias imágenes de la ceremonia en la que despidieron a su gran amiga Mariluz Durazo, quien lamentablemente falleció el pasado 10 de marzo.

Antes de su partida, Mariluz hizo una petición especial: en lugar de flores, solicitó que se realicen donaciones a the GOG Foundation para promover la investigación del cáncer.

En su emotiva publicación, Gaby Rivero expresó lo profundamente afectada que se encuentra por la pérdida de su amiga. Aunque su alma sufre al pensar que ya no tendrá a Mariluz cerca, también siente alivio porque sabe que ella está libre de dolor y en otra dimensión.

La actriz afirmó que Mariluz Durazo honra su nombre, pues ahora brilla en la luz, iluminada y tranquila

Gaby Rivero de 'Lo que la vida me robó' despide a su amiga con desgarrador mensaje. Imagen Instagram Gaby Rivero



La estrella de telenovelas también destacó lo extraordinaria que fue Mariluz Durazo como amiga.

“Una excelente amiga que se nos adelantó. Mi adorada Mariluz que cómo su nombre lo indica fue y siempre será una luz en mi vida. Vuela alto”, afirmó como descripción de la publicación.

Recordando los momentos que compartieron mientras vivieron en Miami, Florida, Gaby Rivero señaló que Mariluz vivirá siempre en sus corazones, pues "era una mujer alegre, valiente y con una empatía inigualable".