Robin Williams y otras celebridades que casi aparecen en 'Harry Potter'

Tras el fallecimiento de Richard Harris, quien interpretó a Dumbledore, Ian McKellen era el favorito de los productores de 'Harry Potter' para tomar el papel del gran mago, pero el actor lo rechazó por respeto a las opiniones de su colega. En una entrevista para la BBC, McKellen aseguró que Harris no lo consideraba un actor apasionado, por lo que no podía reemplazar a alguien que no lo aprobaba.