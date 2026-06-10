Escándalos de famosos Actor de ‘Club de Cuervos’ es detenido por presuntamente abusar de una actriz Pascacio López fue arrestado la mañana del martes 9 de junio. El artista enfrenta una denuncia de Sarah Nichols, quien afirma que él la agredió sexualmente.



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Pascacio López, actor reconocido por su trabajo en series como ‘Club de Cuervos’, fue detenido en relación a la denuncia que pesa en su contra por supuestamente haber abusado sexualmente de la actriz Sarah Nichols.

De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, el intérprete se presentó la mañana del 9 de junio, a una comparecencia por el caso del delito de presunta violación agravada, que data de hace cuatro años.

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La jueza encargada determinó entonces que López debía quedarse preso, argumentando el tipo de crimen del que está siendo imputado.

En el transcurso del día, sería trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande, en el estado de Jalisco, México, según la emisión.

Abogado de Pascacio López habla tras el arresto

Ante lo sucedido, el abogado de Pascacio López, Carlos Saucedo, compartió que su cliente estaba cooperando con el seguimiento de la querella.

“Esta audiencia se llevó a cabo derivado de un cumplimiento de ejecutoria de un amparo y precisamente era para continuar con el proceso, que es la secuela procesal que marca la ley”, dijo al televisivo.

El letrado detalló que en la sesión buscaban proceder “con lo que se llama medidas cautelares y el plazo de cierre de la investigación complementaria”.

Asimismo, explicó que hay delitos en los que el acusado tiene que enfrentar el proceso legal al interior de una cárcel.

“En este caso, por el tipo de delito, la ley establece que debe ser en prisión preventiva oficiosa. Por supuesto que hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que esto es arbitrario”, expresó.

Saucedo reveló que “fue difícil” para Pascacio el tener que quedarse encarcelado, considerando que no ha sido declarado culpable del señalamiento.

¿De qué acusa Sarah Nichols a Pascacio López?

En 2022, Sarah Nichols interpuso una denuncia ante las autoridades mexicanas contra Pascacio López, acusándolo de presuntamente haberla agredido sexualmente.

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“Me tomó un tiempo tener el valor de hablar, pensé que yo sola lo podía controlar y callar y sanar sola apartada del proceso legal”, declaró al mencionado show.

“Y, sinceramente, ahora yo sé que no fui la primera a quien este hombre ha dañado, han sido muchas personas a los que ha dañado y quizás si muchos de ellas o ellos hubieran denunciado, yo no estaría aquí hoy”, añadió.

La artista, quien trabajó con el actor en ‘Guerra de Vecinos’, aseveró que “no me voy a cansar de buscar la justicia para asegurarme que voy a ser la última”.

A raíz de esta acusación, López pasó varios meses en la cárcel. A su salida, en una conferencia de prensa, afirmó que “soy inocente”.