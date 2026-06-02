Famosos Actor de ‘How I Met Your Mother’ es sentenciado por intentar matar a su ex: la apuñaló más de 20 veces Nick Pasqual fue notificado del tiempo que pasará en prisión por haber atacado a quien era su pareja, la maquillista Allie Shehorn, en 2024. Él aseguró durante el juicio que lo que hizo “es una carga que llevaré conmigo el resto de mi vida”.

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Nick Pasqual, actor que apareció en producciones como ‘How I Met Your Mother’, fue sentenciado por haber intentado asesinar a su ex hace dos años.

El mes pasado, a él lo declararon culpable por intento de homicidio, robo con allanamiento de morada en primer grado con persona presente y lesiones a un cónyuge, pareja, prometido/a, novio/a o padre/madre de un menor, informa abc7.

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Este martes, él fue condenado a entre 32 años en prisión y cadena perpetua, de acuerdo con el conocido medio de noticias.

The New York Post indica que, antes de decirle su pena, el juez Hayden Zackey calificó a Pasqual como “lo peor que puede haber’ y describió la agresión que cometió como “salvaje”.

El magistrado señaló que la estrella de televisión podría haber sido castigado con su propia muerte, pero que “la voluntad de sobrevivir de Allie le salvó la vida”.

“Nunca he visto a nadie tan empeñado en aterrorizar a otra persona”, manifestó Zackey. “Llamarte ser humano es un insulto a la sociedad”.

El momento del ataque de Nick Pasqual a su exnovia

Durante el juicio de Nick Pasqual, quien fuera su novia, la maquillista en Hollywood, Allie Shehorn, subió al estrado para, entre lágrimas, expresar su testimonio.

Con evidentes cicatrices en el cuerpo, ella relató que su relación con el intérprete se había vuelto abusiva y que había solicitado una orden de restricción contra él.

Detalló que, según ella, tuvieron una violenta pelea antes de terminar, al interior de su casa, en Sunland, un barrio de Los Ángeles.

“Cerré la puerta con llave, y él empezó a darle puñetazos hasta abrirla a la fuerza, así que corrí al baño porque pensé que esa puerta tenía otra cerradura”, dijo llorando.

La fiscalía acusó que el histrión irrumpió en la residencia de la ‘makeup artist’ en mayo de 2024 y le causó “graves lesiones corporales” en “circunstancias de violencia doméstica”.

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Los Angeles Times reportó que Shehorn fue encontrada con más de 20 puñaladas y tendida en un charco de su propia sangre.

Ella puntualizó que tuvo que enrollarse un cinturón alrededor del cuello y apretarlo para detener la hemorragia a la espera de que llegaran los paramédicos.

Pasqual fue arrestado tras el primer incidente, pero lo pusieron en libertad bajo fianza de 50 mil dólares cinco días antes de que cometiera el ataque.

Nick Pasqual habló antes de saber su condena

En la audiencia de hoy, antes de saber cuánto tiempo pasará en la cárcel, Nick Pasqual solicitó poder decir unas palabras.

Él aseveró: “Esto me pesa mucho. Es una carga que llevaré conmigo el resto de mi vida. Trato de mantenerme centrado en la sobriedad y el arrepentimiento”.

Al salir del tribunal, Allie Shehorn declaró a The California Post que no creía “ni una palabra” de lo que él enunció públicamente.