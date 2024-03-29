50 Cent reacciona a acusaciones de abuso sexual de su expareja, Daphne Joy

Curtis James Jackson, mejor conocido como 50 Cent, reaccionó a las acusaciones de abuso sexual de su expareja, Daphne Joy.

A través de una declaración emitida por su representante a The Hollywood Reporter, el rapero estadounidense calificó las imputaciones de su ex como “falsas”, pero también como “una reacción a su decisión de buscar la custodia de su hijo”.

“Las inquietantes acusaciones en los alegatos jurados presentados recientemente en un caso judicial relacionado con Daphne Joy, la madre de mi hijo de doce años, me han obligado a tomar todas las medidas necesarias. Acciones legales necesarias para proteger a mi hijo Sire. Las acusaciones falsas e infundadas más recientes de Daphne Joy son claramente una respuesta a mi decisión de buscar la custodia exclusiva de mi hijo. Mi hijo Sire es mi principal prioridad y mantenerlo en un entorno seguro es mi único objetivo en este momento”, señaló al sitio este 28 de marzo.

La denuncia pública de Daphne Joy contra 50 Cent

La actriz y modelo Daphne Joy acusó a su expareja, Curtis James Jackson de abuso sexual. Sus acusaciones surgieron poco después de que el rapero expresara su deseo de obtener la custodia de su hijo en común.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram este 28 de marzo, la modelo se dirigió al músico: “Pongamos el foco real en tus verdaderas acciones malvadas de violarme y abusar físicamente de mí”.

Joy también mencionó que el rapero ya no es su “opresor” y lo acusó de dañar “definitivamente la última esperanza” que había depositado en él como padre de su hijo. Además, lo acusó de romper sus corazones con “declaraciones falsas” en su contra.

50 Cent arremete contra Diddy por acusaciones en su contra

Luego de que 50 Cent fuera implicado en el caso de tráfico sexual que involucra al rapero P. Daddy, 50 Cent declaró en Instagram que “pagaría mucho dinero” para que salieran a la luz los nombres de los verdaderos involucrados en los supuestos actos.

Sin embargo, en estas declaraciones, el rapero estadounidense relacionó a la madre de su hijo, Daphne Joy, a quien señaló como supuesta “trabajadora sexual” de Diddy.