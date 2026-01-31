Irán Explosión en Irán hoy 31 de enero de 2026: ¿Qué pasó en el país de Medio Oriente? Hubo una detonación que dañó un edificio de 8 plantas en Bandar Abbás; la causa exacta está bajo investigación mientras equipos de rescate se encuentran en el lugar.

Este sábado, 31 de enero de 2026, una explosión sacudió un edificio residencial en la ciudad iraní de Bandar Abbás, ubicada en la costa del Golfo Pérsico. El incidente ocurrió durante la mañana, según reportaron medios estatales iraníes.

Los daños tras la detonación en Bandar Abbás

La televisión estatal indicó que la explosión se produjo en un edificio de ocho plantas. La detonación destruyó dos de las plantas del inmueble, además de causar daños materiales a varios vehículos y establecimientos comerciales en los alrededores.

Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada del edificio destrozada, dejando al descubierto parte del interior, con escombros esparcidos en la zona del incidente.

Respuesta de equipos de emergencia

Los equipos de rescate y los bomberos acudieron al lugar inmediatamente para prestar asistencia. La agencia oficial de noticias IRNA citó al director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, quien confirmó que personal especializado atiende el incidente.

Los heridos en el incidente están siendo trasladados al hospital por los equipos de emergencia. Hassanzadeh a medios estatales.



El funcionario indicó que la causa de la explosión está bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales ni han proporcionado un número específico de personas lesionadas.

Explosión en momentos de tensión

La explosión ocurre en un momento de tensión para Irán. Estados Unidos desplegó una decena de buques de guerra en Oriente Medio, mientras el presidente Donald Trump ha realizado amenazas contra el país persa.

Bandar Abbás se encuentra en una ubicación estratégica en la costa del Golfo, cerca del estrecho de Ormuz. Este punto representa un área sensible para el tránsito internacional, ya que por allí transitan el gas licuado y el petróleo procedente del Golfo.