Profecías de Nostradamus: ¿Cuántas realmente se han cumplido? Te decimos hasta qué año predijo
Desde guerras mundiales hasta la muerte de candidatos a la presidencia, este astrólogo francés nacido en 1503 sigue generando debate entre creyentes y escépticos. Te decimos las que se han cumplido
Existen muchos métodos para predecir lo que nos depara el futuro. El tarot, los sueños, el café son solo algunos de ellos. Sin embargo, si el mundo quiere saber y prepararse con anticipación para acontecimientos que pueden cambiar el rumdo de la historia mundial, el nombre de Nostradamus y sus profecías están siempre presentes.
Nostradamus fue un médico y astrólogo francés que ganó fama por escribir y publicar el libro “Les Prophéties” (Las Profecías) en 1555. En él habló de importantes eventos que impactarían a la humanidad. Desde su aparición y hasta el día de hoy sus hojas han generado debate entre los creyentes y escépticos. Además, se especula sobre su exactitud y significado.
¿Qué son las profecías de Nostradamus?
Son una serie de escritos poéticos que se cree predicen eventos futuros. Son famosas por su redacción vaga y ambigua, lo que abre la puerta a múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos.
¿Cuántas profecías se han cumplido hasta la fecha?
La lista de profecías de Nostradamus que se cree se han cumplido hasta hoy son las siguientes:
1. La Gran Guerra
Se cree que Nostradamus predijo el inicio de la Primera Guerra Mundial en su cuarteta 2:24, donde menciona “la Gran Guerra que se aproxima en Occidente”.
2. El incendio de Londres
Se cree que la cuarteta 2:51 habla sobre el Gran Incendio de Londres en 1666 al escribir “la sangre del justo será exigida en Londres quemada por fuego”.
3. Napoleón y Hitler
Algunos intérpretes sugieren que Nostradamus predijo la ascensión de Napoleón y Hitler con la línea “la bestia aterrorizante será vista reinando”
4. La muerte de Kennedy
Con “un hombre caído por el rayo en el día” se dice que predijo de la muerte del presidente John F. Kennedy en 1963.
5. El 11 de septiembre de 2001
Algunas personas sugieren que Nostradamus predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas. “El gran edificio, el rayo de fuego de 18 años”, escribió.
Hasta qué año profetizó Nostradamus
En su prefacio, el astrólogo señaló, advirtió que sus profecías podrían o no cumplirse hasta el año 3797, abarcando un total de 2242 años desde la publicación del libro.
Como ves, aún faltan muchos años por saber qué porcentaje de probabilidad hay que se cumplan todas las profecías que escribió Nostradamus. Mientras tanto, estas seguirán intrigando a personas de todo el mundo, ya sean creyentes o escépticos, alimentando el misterio y la curiosidad por nuestro futuro.
